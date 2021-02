Con documental buscan inspirar a las personas a alcanzar sus sueños

Como parte de su ADN, Buchanan’s siempre ha buscado celebrar la grandeza de otros, convencidos de que, para hacer historia y dejar un legado que inspire a más personas, es necesario romper con lo establecido y cambiar el juego. Este último año nos ha enseñado que los retos pueden ser muy difíciles y el camino para alcanzar cualquier meta puede parecer complicado, sin embargo, con valentía y determinación es posible derribar todas aquellas barreras en esa búsqueda por conseguir lo que realmente nos apasiona.

Por esta razón, Buchanan´s presenta Cambiemos el juego, un documental que muestra el camino a la grandeza de cuatro talentos latinoamericanos: Raymix, Cazzu, Las Villa y Amenazzy, quienes hoy han inspirado a millones de personas para convertirse, al igual que ellos, en verdaderos Game Changers. A lo largo de este último año, estos cuatro latinos han demostrado que gracias a su talento, convicción y resiliencia, es posible superar toda adversidad que se presente en el camino.

A través de este nuevo documental que forma parte del movimiento llamado "The Next Game Changers", creado e impulsado por Buchanan´s a principios del 2020, los Game Changers, compartieron que valores como la valentía, pasión, disciplina y perseverancia son parte indispensable para cambiar el juego y alcanzar cualquier sueño.

Al respecto, Bernarda Jiménez, Head of Buchanan’s México comenta Buchanan´s siempre ha celebrado la grandeza de las personas, así como la inspiración que logra llevar un sueño a la acción. Nuestro propósito con el lanzamiento de “Cambiemos el Juego”, es precisamente ser esa inspiración que aliente a todas aquellas personas que están en la búsqueda de sus sueños, a dar lo mejor de si mismas para emprender su propio camino de grandeza. La vida y el contexto actual, nos ha motivado a evolucionar constantemente, enseñándonos que los imprevistos y cambios siempre vienen acompañadas de oportunidades y que es justo en ellas cuando podemos replantearnos el camino, más nunca nuestra meta.

J Balvin fungió como coach de estos nuevos talentos que la están rompiendo en la música. / Dreamstime

De la mano de J Balvin, considerado el máximo exponente de la música urbana en el mundo, además guía y mentor de estos cuatro grandes talentos, Buchanan’s muestra en este documental, cuál fue la estrategia de estos Game Changers para adaptarse al cambio y alcanzar sus objetivos. Cambiando el Juego nos muestra la constante búsqueda por encontrar nuevas maneras de innovar, crear y romper con lo establecido, pese a que el 2020 fue un año lleno de retos para la industria musical. Así es como los Next Game Changers, lograron estar presentes para sus miles de seguidores a través de su música, que fue escuchada en cada rincón de Latinoamérica, y también reconocida por la industria y seguidores.

“Para nosotros en Buchanan’s es realmente importante traer a la vida nuestro propósito de marca y celebrar así la grandeza para inspirar a otros. The Next Game Changers es un movimiento que creamos para motivar a más latinos a atreverse y romper con lo establecido, generando siempre un impacto positivo en su entorno", agrega Jorge Calleja, Scotch Director para Diageo México. “Estamos sumamente orgullosos de haber podido colaborar con cinco grandes talentos de la música latina, quienes representan los valores de nuestra marca y cuyo talento y convicción por alcanzar sus sueños, han revolucionado hoy la industria musical, inspirando a muchos más a emprender su camino de grandeza y cambiar su propio juego”.

Sin desistir en la búsqueda por alcanzar sus sueños y gracias al apoyo de Buchanan’s, cada uno de los Next Game Changers seguirá demostrando con gran valentía, que no existe barrera que no se pueda derribar, y que es posible hacer historia en cualquier ámbito de la vida.

El documental “Cambiemos el Juego” lo podrás encontrar disponible próximamente en plataformas de video digitales como Cinépolis Klic.