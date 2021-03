Bodega mexicana apuesta por la calidad y el futuro en sus vinos

Alberto, ¿por qué no nos platicas un poco de lo que está haciendo actualmente Bodegas Domecq?

—La empresa como tal, se funda en México a finales de los años 40 y se arranca con una visión de hacer brandy por parte de don Pedro Domecq y don Antonio Ariza, conforme transcurre el tiempo, en los años 60, toman la alternativa de hacer vinos y para esto se monta una bodega, aquí en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, buscando el lado más amable del brandy y precisamente por eso nacen los vinos de mesa. Conforme pasa el tiempo, la compañía cambió de dueños varias veces, y fue hasta el año 2016 que se hace un joint venture entre González Byass, un grupo español de más de 200 años en el negocio de los vinos y Grupo Emperador, como uno de los más fuertes y por eso renace nuevamente el tema de la producción de vino. Tenemos ahora una pequeña revolución interna de darle una actualización a nuestras etiquetas y ver qué cambios se pueden hacer. Tenemos algunas de más de 40 años en el mercado mexicano, que es la línea chateau, tinto y blanco, ambos son muy arraigados y son una mezcla o blend y se forman de las uvas de la región: cabernet sauvignon, nebbiolo para el tinto y chardonnay viogneir para el blanco. A nivel visual se hizo un cambio muy interesante con las etiquetas y de manera interna, del líquido, a la par de que estoy a la cabeza de los vinos, cambiamos ciertas cosas a nivel de proceso y hacemos que tengan una nueva figura. Soy el winemaker y voy a cumplir 22 años en esta bodega y desde 2012 tengo a cargo la enología de todos los vinos tratando e equilibrar todo para que nuestros vinos se mantengan en el gusto del consumidor.

¿Qué te atrajo para ser el enólogo y winemaker de esta bodega?

—Entrar en este negocio es como un enamoramiento porque se va desarrollando una pasión inmensa:entender los ciclos de la vid, meterse al campo, cómo evolucionan los vinos, porque el responsable de bodega debe entender cómo sus uvas van teniendo esa evolución en los productos porque a veces no es tan claro entrar a una bodega y poder dimensionar cuál es el impacto que va a tener a lo largo de los años la fruta que está trayendo. Llegué a la empresa en 1999 y, al momento de recorrer los viñedos, la bodega y de probar los productos, me fui creando una visión de a dónde quería llevarlo. Me tocó trabajar con tres de las personas que estuvieron a cargo antes que yo, han sido solamente cinco las que hemos estado en este puesto, y pude ver cómo fueron poniendo su sello, es como si me hubieran dejado la estafeta.

¿Cuál dirías que es tu sello y tus principales objetivos ahora que estás a cargo?

—Primeramente, entender hacia dónde se está moviendo el gusto del consumidor y, de la mano, ir construyendo nuestra marca; después de esto, la región, a nivel de clima, se está moviendo. Hay años en que tenemos cosas atípicas y necesitamos entender esto para empatarlo con nuestros procesos. Esta es la visión que tenemos que seguir desarrollando, el entendimiento de nuestro terroir, que son todas las condiciones que se imprimen a la vid, y que con esto se diferencian nuestros vinos. Después de esto, seguir posesionando nuestras etiquetas como aquellas que llevan un empuje a nivel de tecnología, investigación y, sobre todo, como punteros en la industria. Hay algunas bodegas de muchos años y buen renombre de las cuales siempre tenemos que ir de la mano para ir construyendo la industria y esto también es parte de mi visión. A pesar de ser una bodega que tiene mucho renombre, no podemos esperar a que pase el tiempo y la gente siga tomando nuestros productos, si no estamos teniendo ese acercamiento. Mi visión es tener siempre nuestros productos en lo más alto e imprimirle todo nuestro sello de calidad, que por esto también se ha reconocido mucho a Domecq.

La línea chateau es una etiqueta de calidad y con varios años en el mercado. / Cortesía Bodegas Domecq

¿Cuáles son las tres etiquetas que más destacas de todas las que producen actualmente?

—Tenemos curiosidades y sorpresas que están saliendo, por ejemplo, hemos renovado una llamada "Reserva Real", que venía de ser un blend y en este renacer lo estamos convirtiendo en un monovarietal. La añada 2019 es la primera que da esa sorpresa y se ha convertido en un 100% syrah, es una variedad que se ha dado bastante bien en el Valle de Guadalupe. Como segunda, recomiendo "Chateau Domecq Blanco", es un blend de chardonnay viogneir, porque da la pauta para hacer maridajes super interesantes por su estructura, consistencia y su calidad de aromas. Finalizo con nuestra etiqueta máxima que es el "Reserva Magna", tuve a bien hacer el cambio y convertirlo a monovarietal, 100% nebbiolo muy mexicano, hay que decirlo, para que el consumidor lo ligue a la región.

Alberto Verdeja es el winemaker de Bodegas Domecq y quien está dando un fuerte impulso para el posicionamiento de la marca. / Cortesía Bodegas Domecq

¿Notas al consumidor mexicano más maduro para apreciar el vino o aún falta por hacer en este rubro?

—Tenemos certidumbre que el mercado está creciendo y que el consumidor está aprendiendo de la mano de las bodegas y esto nos da la noción de que tenemos que llevarlo escalonadamente, así que la madurez que está adquiriendo es muchísima y también la tiene para exigir, y esto nos gusta porque nos van a estar presionando para que las bodegas entreguen más calidad, sorpresas e innovaciones y esto le proporciona efervescencia al mercado del vino mexicano. También tenemos que enseñar a los consumidores jóvenes porque a veces se muestran tímidos para seleccionar una botella, tenemos que animarlos a que prueben, porque finalmente es para ellos quienes va a quedar nuestra marca en el futuro.

¿Qué consejos le das a nuestros lectores que quieren empezar a beber vino, pero no saben por dónde empezar?

Primeramente, que no se compren la botella completa, porque van a tener que ir haciendo sensible su paladar para que encuentren ese gusto diferente porque probablemente van a intentar a comparar. Que busquen vinos que sean más afrutados, no digo dulces, sino que en nariz le den complejidad, que vayan tratando de aumentar su memoria olfativa. Si les da pena pedir la botella en un restaurant, que pidan una copa para que vayan haciendo esos maridajes que, a veces, consiste en saltarse las reglas y no irse a un libro para llenarse la cabeza de paradigmas. Que se animen a probar los vinos con la curiosidad de un niño para tratar de entenderlo, pero desde el gusto, no de leerlo, aprenderse las regiones y todo eso, solamente se trata de pedir la copa y disfrutarlo. En casa Pedro Domecq siempre estamos apostando por la calidad y el futuro y nos vemos como un actor importante en la industria del vino, no solamente ahora, sino en el futuro.