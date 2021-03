Motivan a las personas a seguir caminando con optimismo hacia el futuro

Después de un año atípico, Johnnie Walker se mantiene fiel a su filosofía y continúa avanzando a paso firme; hoy la marca de Scotch whisky número uno del mundo elige seguir caminando sin importar las circunstancias, y es precisamente a través de la materialización de su mantra “Keep Walking”, que busca inspirar a más mexicanos a caminar juntos con una visión optimista del futuro.

Convencido de que el trayecto se disfruta más cuando caminamos con otros a nuestro lado, ha preparado una serie de lanzamientos y sorpresas que son una invitación a no detenerse, a seguir empujando nuestros propios límites, redefiniendo la forma de vivir la vida al máximo.

Ejemplo de ello es el reciente lanzamiento de The Man Who Walked Around The World, documental dirigido por el galardonado Anthony Wonke acerca de Johnnie Walker, el cual más que contar una historia sobre el whisky, nos habla de su trayecto para convertirse en un ícono mundial; así mismo cómo la cultura y la necesidad universal de poder mirar hacia el futuro con esperanza, nos brinda una perspectiva de nuestro presente y lo que necesitamos para seguir adelante.

El documental se encuentra disponible en Discovery Channel, Amazon Prime Video y en la página oficial del documental TheManWho.Film

Adaptándose al contexto actual y con el objetivo de redefinir el camino a través de experiencias únicas, la marca presenta una serie de acciones, las cuales estarán disponibles en sus plataformas digitales y en la página www.walkwithjohnnie.com.mx. Diariamente los seguidores de la marca podrán participar para ganar y disfrutar, una serie de increíbles premios que llevarán su entretenimiento al siguiente nivel.

Como parte de estas acciones, sorprenderá a sus consumidores, con la posibilidad de disfrutar de una convivencia privada virtual con uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial: Sebastián Yatra. Desde la comodidad de su hogar y en compañía de su whisky favorito, el afortunado ganador podrá disfrutar de una convivencia uno a uno, donde no faltará la buena vibra, algunas canciones de su repertorio y por supuesto, un set de coctelería para preparar los mejores highballs y disfrutar de esta increíble experiencia.

Con Johnnie Walker podrás ganar una convivencia privada con Sebastián Yatra. / Cortesía Johhnie Walker

Pensando en todas aquellas personas que se encuentran deseosas por volver a explorar el mundo en el momento que las circunstancias lo permitan, la marca culminará esta serie de acciones regalando un viaje a Escocia para conocer Johnnie Walker Princes Street, el nuevo templo del whisky ubicado en el corazón de Edimburgo. Una fascinante atracción que alberga en su interior una serie de experiencias multisensoriales para disfrutar del mejor scotch y conocer la historia que envuelve a una marca tan icónica; sin duda, el lugar que todo amante del scotch debe conocer, una experiencia inolvidable y de clase mundial.

Al respecto, Gabriel Díaz, Director de Johnnie Walker para Diageo México, comenta: “Durante 200 años hemos caminado de la mano de nuestros consumidores en cada rincón del mundo. Sin importar las circunstancias y sea cual sea el contexto, seguiremos inspirando a la gente a caminar con nosotros, compartiendo nuestra visión optimista del futuro. Aunque cada uno hemos elegido nuestro propio camino, Johnnie Walker hoy nos hace una invitación a seguir caminando juntos, inspirándonos unos a otros a vivir el camino al máximo, y qué mejor manera de hacerlo que generando experiencias que enriquezcan su trayecto y verdaderamente los motiven a seguir empujando nuestros propios límites.”

También podrás ganar un viaje a Escocia para conocer Johnnie Walker Princes Street. / Cortesía Johnnie Walker

Finalmente, comparte detalles sobre los planes que tiene como marca a nivel global, con el objetivo de seguir caminando hacia un futuro más sostenible, un pilar clave en sus acciones futuras en todos los mercados donde está presente.

Como una marca líder, quiere ser también el mejor whisky para el mundo, consciente de que se puede elegir no hacer nada o bien tomar acción, protegiendo a nuestro planeta y sus recursos para un futuro más próspero, tal como lo marcan las metas de Diageo y sus marcas, en su visión 2030.

En este sentido y para iniciar el camino, comenzó a finales de 2020 la plantación de 1 millón de árboles a lo largo y ancho de Escocia, acción que culminará para el año 2025. Este esfuerzo forma parte del plan de acción “Espíritu de Progreso” el cual busca ayudar a crear un mundo más inclusivo y sustentable en los próximos 10 años.

Otras acciones incluyen la creación de la primera botella basada en papel y 100% libre de plástico para una bebida alcohólica, anunciada en meses pasados. La botella está hecha completamente de pulpa de madera de origen sostenible y será lanzada en mercados piloto para una edición especial del whiskey, como una prueba durante el 2021.

La sustentabilidad y el cuidado de nuestro planeta son una prioridad para Diageo y para Johnnie Walker, cuya responsabilidad es crear nuevos estándares para restaurar la naturaleza de la cual depende la vida.