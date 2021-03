¿Ya probaste esta crema de whisky irlandés con sabor a churro?

¿Te has imaginado una bebida que mezcle el sabor de unos churros con el aroma de una crema irlandesa?, pues ahora es posible gracias a la unión de dos marcas de tradición y que esta vez crean una edición “culpable” a la que han bautizado como Baileys y El Moro.

Juan Pablo Molinar, Embajador de Baileys México nos platica un poco más de cómo crearon esta bebida que ya está seduciendo el paladar de muchos consumidores.

¿Cómo surge esta edición especial?

— Fue un proyecto que no salió tan rápido porque juntar dos marcas de tanta tradición nos tomó tiempo. Baileys siempre apuesta por la constante innovación, sabores y por mezclas que sorprendan a la gente. Tratamos de ser innovadores en ese aspecto, encontrar diferentes propuestas que puedan enamorar a cualquiera. Sabemos que los mexicanos somos personas que disfrutamos mucho de ese momento dulce del día, que no nada más recae en la hora del postre, tenemos un paladar muy antojadizo y nos fascina que nos consientan. Fue así que platicamos con el equipo global de Baileys y estuvimos buscando algo de muchísima tradición y elegimos los churros, porque si bien no vienen de México, sino de España, al final no deja de ser una tradición mexicana muy arraigada y que mejor que hacerla con Churrerías El Moro que es muy conocida en CDMX, aunque claro el churro, como tal, se conoce en toda la República y el mundo.

La alianza

¿Consideras que es una fusión única?

— Estamos super orgullosos de lo que hemos logrado y muy contentos porque fue un proceso de trabajo muy interesante donde Churrerías El Moro nos abrió las puertas de sus sucursales para entender su ADN y lo importante, respetar y rescatar las características de un churro mexicano. El Moro cuenta con más de 80 años de tradición, de hacer recetas que han ido de generación en generación para que nunca se pierda lo rico. Fueron sesiones padrísimas.

Un nuevo sabor para disfrutar con la familia o los amigos. / Baileys

Esta edición se lanzó primero en CDMX y ahora en el resto de la República, ¿cómo ha sido la respuesta de los consumidores?

— Afortunadamente hemos tenido una gran respuesta porque son dos marcas de mucha tradición que la gente quiere. Nuestra campaña ha sido orientada a lo digital y los comentarios han sido positivos. Creo que no podría ser de otra manera cuando se habla de un proyecto que desde el principio se concibió con mucho cariño y cómo logramos regalarle algo delicioso a la gente. Esta edición limitada consta de 90 mil botellas, entonces si eres fan de los dos, la recomendación es que la adquieras.

Pruébalo así…

¿Cómo podemos degustar Baileys sabor a churros?

— La manera en que siempre vamos a recomendar Baileys es shaikeado con hielo para que haga un poquito de espuma y salgan esas notas de vainilla. Sin embargo, esta vez con Baileys sabor churros quisimos ir un poquito más allá. Por eso, tenemos algunas recetas que explotarán más los sabores. Una de las principales es comprar un poco de chocolate caliente, el que vaya más con tu paladar y poner la misma cantidad, es decir una caballito de Baileys por un caballito de chocolate caliente con hielos y shaikearlo fuerte. Después, en un vaso poner un poquito de hielo, echar la mezcla y al final, agregar canela o azúcar morena. También lo podemos recomendar sobre helado de vainilla o chopear los churros con Baileys El Moro.

¿Por qué la campaña habla de culpabilidad?

— Porque a raíz de la pandemia hemos perdido esa libertad de estar afuera, así que es el momento para consentirnos con algo que nos dé tranquilidad. Nuestra campaña dice que somos culpables, pero nos encanta ser generadores de culpas ricas y más en estos momentos en los que estamos atravesando, es decir tener un momento que nos dé una satisfacción. Por eso, nos declaramos “culpable” de generarle el antojo a todo México de una de las ediciones limitadas más ricas en sabor e historia.