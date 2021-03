¡Atrévete! Es hora de llenar de color tu área social

¿Cuál es el concepto de decoración que utilizas más en tus proyectos?

—Yo creo en los colores, en mezclar acabados. Me encanta poner pieles en los muros, en algunos proyectos he hecho un escritorio cubierto de mantarraya, todo un muro de mármol, espejos negros en las paredes, tapices gráficos en los techos. No hay regla. A mí me contrariaba en mi primer trabajo que me dijeran que algo estaba mal y yo argumentaba que en el mundo del diseño no hay nada bien o mal pues se trata de expresar lo que la persona siente, qué sentimientos te provoca al entrar a un espacio y todo se reduce a esto pues ¿qué es lo que quiere sentir la persona al entrar a su casa? ¿Quiere sentirse acogido o que entra a un museo donde no puede tocar nada? Todo depende de los sentimientos que se quieren provocar y no es una cuestión de que algo está bien o mal.

¿Cuál es la importancia de la sala en el hogar?

—Lo principal es que debe ser cómodo y más con el encierro que estamos viviendo actualmente. A mí me gusta mucho, en vez del minimalismo, lo opuesto, lo que llamo “maximalismo” , claro, tomando en cuenta los gustos de la persona para poder seleccionar las texturas, la geometría y demás elementos que son importantes para hacer una buena combinación de todos los elementos claves para que dé como resultado la armonía. Las fibras naturales están en tendencia como lo son linos, algodones, lana, incluso con materiales reciclados. Actualmente, muchas personas están adecuando este espacio para que les sirva con su home office por lo que es necesarios contar con lámpara y escritorio que armonice con la sala.

¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de decorarla?

—Lo primero es que se olviden del color beige y gris porque la mayoría cae en estos colores, además del blanco; no hay que tenerle miedo a los colores, en este momento estoy utilizando mucho el violeta, naranja y azul turquesa. Hay que atreverse y ser fiel a la personalidad, dependiendo de lo que le guste a cada quien, dejar que hable de ella agregando objetos personales, que le recuerden algún viaje o a alguna persona y siempre hacerlo muy al estilo del individuo o personal.

¿Qué tendencia veremos en cuanto a muebles, diseños, estilos y colores?

Los muebles tipo chunky y colorido estarán en tendencia en este año. / Cortesía Ricardo López

—Para este 2021 viene todo lo que es estilo chunky, grande, veremos sillones con los descansabrazos gruesos, respaldos tipo oreja de elefante, lucen grandes, es lo que decía al principio “el maximalismo”, pero sin llevarlo al over the top, tapices en techos con dibujos geométricos. Los mosaicos cerámicos serán la tendencia más fuerte, vienen en medida de 20X20 con dibujos, los colocas en un muro y se ve espectacular. Se juega mucho con la geometría y los colores logrando destacar bastante el espacio, además de su versatilidad pues se pueden usar en pisos, los fondos de las cocinas, en los baños, las regaderas, por mencionar algunos ejemplos. Se va a utilizar mucho el tapiz en muros y techos, aunque siento que la gente le tiene miedo a esto, pero es hora de atreverse y más ahora que permanecemos en casa el 90% de nuestro tiempo; la ventaja es que si el día de mañana ya no le gusta, se quita sin ningún problema y no pasa nada, se cambia por otro o se pinta la pared de algún color. Lo importante de todo esto es crear un espacio acogedor y que refleje la personalidad de quienes lo habitan.

¿Cuál es la regla del color para este espacio? Se tiene la creencia que debe ser en tono claro para combinar con todos los elementos

—Mi recomendación es menos beige o blanco y más violeta, naranja, azul turquesa…la verdad es no hay una regla de color en particular. Hay que olvidarse de eso de ir a la segura, es hora de arriesgarse porque finalmente es el espacio en el que se va a estar. A mis clientes les pongo el ejemplo de la sensación que les provoca el entrar a una sala o el lobby de un hotel increíble en el que ven un sofá de color naranja o los cojines bastante llamativos, entonces ¿por qué en su casa van a tener un sofá gris? que no dice nada de la persona. Con algunos clientes he notado la cara de susto cuando en las presentaciones les muestro los colores a utilizar, pero a la hora de ver el resultado final les parece bastante satisfactorio y por esta razón es que insisto mucho en el tema de atreverse a utilizar colores fuertes.

¿Qué elementos deben figurar en una sala de buen gusto, entendiendo esto como el equilibrio de todos sus elementos decorativos?

—Primeramente que refleje la personalidad de sus habitantes. A mí me encantan las esculturas, es muy agradable que alguien que vaya de viaje traiga una de recuerdo y la coloque sobre un pedestal que resalte o un acrílico. Un sillón de lectura siempre es clave y mucho mejor se ve si se complementa con una lámpara de pie, no hay que olvidar que este espacio invita a leer un libro o una revista, o estar con tu dispositivo viendo el Instagram o las redes sociales. En este momento también es importante tener plantas interiores, entonces es buena idea colocar una maceta tipo chunky para que sobresalga. Los cojines decorativos y los tapetes también son un must que no pueden faltar, a lo mejor la persona se muestra reticente a poner un sofá naranja, pero puede optar por un color clásico y contrastarlo con un tapete de mucho color. Los cojines decorativos se deben utilizar para avivar el área pues son pequeñas piezas claves que cambian radicalmente el espacio.

Diseñador de Interiores Ricardo López.

PERFIL

Marcelo López

– Lic en Diseño de Interiores de la Universidad de Monterrey (UDEM)

– Master en Arquitectura de Interior en Griffith College, Dublin Irlanda.

– 10 años de experiencia internacional con proyectos en Nueva York, Ciudad de México, Monterrey, Houston, DC entre otros, con experiencia en Escenografías, Retail, Residencial y Corporativo.