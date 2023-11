Persianas: úsalas a tu favor y haz que decoren tu espacio

Más allá de su función primaria que es proteger la intimidad de tu hogar, las persianas se han sofisticado tanto que actualmente las puedes encontrar en distintos acabados y materiales para así darle ese toque especial que buscas a tus habitaciones.

Adriana Conos, quien fundó su despacho ALCOstudio, resuelve las necesidades de arquitectura y diseño de sus clientes mediante una propuesta integral, misma de la que toma algunos conceptos para darte algunos consejos sobre cómo escoger las más adecuadas para tu morada.

¿Qué impacto tiene en el hogar una persiana?

Las persianas siempre han sido un objeto que se encargan de dar privacidad a un espacio, además de aislar la temperatura y el ruido, pero hoy en día juegan un papel muy especial e importante porque se han convertido en un objeto de estatus social porque entras a una casa y ves si estas tienen motor, qué tan fácil son de manipular, si cuentan con black out, si son de dos texturas; se han vuelto más complejas, en el sentido de satisfacer las necesidades específicas del consumidor, sin dejar de lado la funcionalidad. Anteriormente se utilizaban más como para tapar la entrada del sol y ahora se han sofisticado con tantas funciones que pueden satisfacer. No hay que olvidar que también decoran un espacio pues lo hacen ver estéticamente más agradable pues los materiales denotan su elegancia que contribuyen a mejorar el espacio donde de coloquen y, definidamente, son un objeto de decoración.

Adriana Cobos es Arquitecta y diseñadora de interiores. Cortesía

¿Por qué elegir persianas en lugar de cortinas?

—Hay varios factores, pero considero que el más importante es por la limpieza. Antes, las cortinas había que desmontarlas, luego las traslúcidas, lavarlas con vinagre, se tenían que lavar cada tres semanas o un mes. Era algo como más complicado de realizar en cuanto al tema de mantenimiento, en cambio las persianas ahora son más fáciles de limpiar, casi todo los materiales son acrílicos o fáciles de limpiar con el que solamente necesitas pasarle un trapo y te dura limbo unos diez días, además de que no se requiere desinstalarlas, a menos de que tenga una mancha por algo que se derramó, pero realmente una persiana instalada nunca se quita, a menos que la reemplaces o para alguna reparación. Su mantenimiento no es complicado y, además, su limpieza diaria es muy fácil.

Las persianas son fáciles de limpiar y mantener. Dreamstime

¿En qué se debe fijar la gente al adquirir una persiana?

—Considero que hay tres puntos importantes al que se les debe prestar atención, el primero es determinar para qué se necesita y te digo un ejemplo, a lo mejor tienes un vecino ruidoso, entonces tendrías que escoger una persiana de metal lo que te ayuda a mantener la acústica del espacio y no escuchar a la persona de al lado; también puede ser que entra mucha luz por la ventana, entonces es importante decidir para qué se necesita y la necesidad a cubrir. Lo segundo que hay que hacer es escoger el color, la textura y tu capacidad económica. Yo digo que son como los zapatos, puedes escoger el más económico y te queda bien, pero la mayoría de las veces no es así. Hay persianas muy caras que pueden cumplir con la misma función, pero dependerá del presupuesto si se puede pagar. Por último, pensar en la decoración que se tiene, con que es lo que tiene que armonizar, por ejemplo, si la sala es contemporánea o tradicional, si es esto último pues le va mejor una persiana de madera, pero si se tiene un espacio moderno, entonces hay que optar por un black out y traslúcidas para que esta tenga doble función; si es una recámara entonces hay que tener un black out y quizás otra enfrente que tenga una traslúcida y con esto se logra que se vea más cálido.

¿Cuáles son las tendencias más populares?

—Todos los años en la industria del diseño y la arquitectura se establece un color que predominará a nivel mundial y, a partir de esto, se generan las tendencias en los espacios. este año se estableció el gris y los colores amarillos, con el primero son todos los tonos de la gama y pantones, desde el más claro hasta el más oscuro y con el amarillo, lo mismo, hasta el mostaza. Esto sirve como una guía para determinar los colores que estarán vigentes y es lo que se recomienda usar. La tendencia en cuanto a textiles, los protagonistas van a ser los tejidos. La tendencia del diseño también estará basada en los tejidos en colores neutros y terrosos. Pronto veremos que las cortinas van a ser en gris claro u oscuras y a lo mejor, traerán toques, por ejemplo, de manta en colores crudos, algodones claros, lonetas tejidas. Esto es lo que estará de moda porque la gente está buscando más lo natural y, me atrevo a decir, que hasta en diseño de modas podrán verse estos colores y materiales.

¿Cuáles son los materiales que más aconsejas en cuanto a persianas?

—Hay de madera, son mis favoritas porque son de muy buena calidad porque cada tira es u pedazo de madera tallado y se ven increíbles en casa. Hay de tela, las hay sintéticas y son las que más se venden, la gente las prefiere por su durabilidad y costo además de su practicidad porque las consigues por metro lineal y ya viene con las alturas lo que reduce su precio. También hay modelos europeos que vienen en metal, que incluso se pueden usar hasta como protección del clima, pero son muy decorativas. También hay persianas de bambú, en Japón se utilizan mucho en este material, de hecho en la arquitectura tradicional se utilizan más, son de tejidos, incluso tejidos de hojas, lo curioso es que llevan cientos de años usándose y aún se siguen utilizando, este tipo de persianas se llaman sudares y varios hoteles las utilizan porque son agradables a la vista, muy baratas y con el valor añadido que son completamente artesanales. Así que hay un amplio abanico de materiales desde cosas naturales como la madera, tejidos o bejucos hasta las sintéticas o metales.

Antes que nada debes determinar para qué la quieres y en qué espacio la vas a colocar. Dreamstime

¿Qué aconsejas a nuestros lectores para que se decidan por una persiana?

—Lo primero es aconsejarles que determinen su presupuesto, para saber cuánto tienen disponible para gastar. Después, determinar la funcionalidad en base al espacio en que se necesita instalar, si es para el cuarto de TV hay que procurar que no pase la luz; si es una recámara o el cuarto del bebé, cada espacio tiene una necesidad diferente. Si se quiere algo general, entonces determinar cuál es el diseño que predomina en la casa para así escoger las persianas más adecuadas que contribuyan a mejorar el entorno.

¿Y en el área social qué es lo más recomendable?

—Las persianas decorativas, definitivamente, porque contribuyen a realzar más este lugar. En los cuartos se pueden poner más las lisas, plegables o hasta de tela, que son por secciones y se van bajando o hay otras que solamente se enrollan. La mayoría de los cuartos tienen black out, sin embargo, en las estancias puedes tener algo con más diseño, por ejemplo que se tenga una tira black out y una traslúcida y esto hace que se vea decorado y hace que no solamente cumpla con la función de la luz, sino que lo decore.

Adriana Cobos

Licenciada en arquitectura por la Universidad Anáhuac Mexico Norte Especialidad en Diseño de Interiores por la Universidad Anáhuac Fundadora del despacho ”ALCOstudio”, empresa 100% mexicana, conformada por arquitectos y diseñadores, enfocada en proporcionar mediante diversos procesos creativos servicios integrales de arquitectura, interiorismo y diseño industrial con el fin de satisfacer las necesidades particulares de cada cliente, siempre tomando como base la innovacion, la calidad y las tendencias actuales.

Trabajos