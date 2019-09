Al menos un muerto y desesperación tras incendio en un hospital en Río de Janeiro

Según los medios de comunicación brasileños, al menos una persona murió el jueves por un incendio declarado en el hospital Badim de Río de Janeiro. Natalie Claudino Botino, sobrina de una persona desaparecida, dijo que los miembros de su familia "están desesperados" pero "el hospital hasta ahora no nos ha brindado ninguna información".

"Me fui de aquí a las 16:30 y desde entonces no he recibido ninguna noticia sobre Virgilio", añadió. "Hubo un cortocircuito en un generador que provocó un incendio.

Los bomberos llegaron rápido. El problema es que había mucho humo, lo que causó grandes problemas, porque disminuyó la visibilidad haciendo el ambiente bastante hostil", dijo Allan Ribeiro, un conductor que trabaja cerca del hospital.

Ribeiro dijo también que, según los informes, había 160 personas en la Unidad de Cuidados Intensivos en el momento del incendio, todas personas de edad avanzada. Según los medios, el incendio comenzó alrededor de las 18:30 hora local y duró dos horas, hasta que los servicios de bomberos lograran extinguirlo.

