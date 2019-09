Unboxing: Todo lo que tienes que saber del Nintendo Switch Lite

¡Llegó el Nintendo Switch Lite! Aquí te presentamos cuales son las diferencias que tiene esta consola con su hermano de sobre mesa, desde tamaño, medidas, potencia y diferencias de jugabilidad.

Esta nueva incorporación a la familia Nintendo Switch ya está disponible en tres colores diferentes. La consola es más pequeña que el Nintendo Switch Original, no tiene un pie de soporte, y no puede enviar video hacia una televisión, así que no cuenta con puerto para el Dock o para un cable HDMI.

El nuevo miembro de la gran N, fue diseñado específicamente para jugar en modo portátil y presenta controles integrados con un d-pad tradicional, en lugar del separado que se encuentra en los Joy-Con de la versión original de la consola. La nueva pantalla es de 5.5 pulgadas, y el sistema pesa .61 lbs (276 gramos). El original pesa .88 lbs con los Joy-Con conectados.

Nintendo Switch Lite: Batería mejorada

El Nintendo Switch Lite también cuenta con una duración de batería de 3-7 a horas, una ligera mejora sobre la duración original de 2.5-6.5 horas.

Nintendo dice que el Nintendo Switch Lite será compatible con "todos los juegos en la robusta librería de Nintendo Switch que son compatibles con el modo portátil, aunque algunos de esos juegos tendrán restricciones".

Para juegos que no puedan jugarse en ese modo, los jugadores tendrán que conectar controles compatibles, incluyendo Joy-Con adicionales.

