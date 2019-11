Chilenos piden derechos básicos y el Gobierno analiza cambiar la Constitución

Gremios estudiantiles, docentes, sanitarios y la ciudadanía autoconvocada volvieron este lunes a protestar en las calles de Chile para pedir derechos básicos garantizados mientras el Gobierno analiza en los despachos las posibilidades para cambiar o reformar la Constitución.

Te puede interesar: Tres coches bomba dejan al menos 6 muertos en Siria

Las manifestaciones se replicaron desde la mañana hasta el atardecer en varias ciudades del país austral para exigir una educación pública gratuita, mejoras en el sistema de salud o reformas en el sistema de pensiones, exigencias compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos del país austral.

La calle volvió a ser el lugar donde expresar las críticas a un sistema desigual, al igual que ocurrió en los pasados 24 días, en los que ya han fallecido 20 personas desde que comenzaron las protestas en Chile

De forma paralela, el debate político se centra ahora en la apertura del Gobierno a abrir un proceso constituyente para elaborar una nueva Carta Marga, en la manera de acometerlo y qué papel jugaría la ciudadanía.

Todo ello, a puertas de una huelga general convocada para este martes que amenaza con paralizar un país que lleva más de tres semanas afectado por el estallido social contra la desigualdad.

También puedes ver: Captan a encapuchadas ‘perreando’ y bebiendo dentro de la FCPyS

Miles de docentes y estudiantes marcharon en la mañana por el centro de Santiago de Chile para pedir que la educación deje de ser un "bien de consumo" y se convierta en un servicio "gratuito y de calidad".

El Colegio de Profesores realizó un paro nacional este lunes y reconocieron que se sumarán a la huelga general del martes, encadenando dos jornadas consecutivas con las aulas clausuradas.

Los manifestantes pidieron mejores condiciones laborales, la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la organización de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y blinde la educación como un derecho fundamental.

También en el centro de la capital chilena se reunieron varios centenares de sanitarios y enfermeros para mostrar su rechazo a las propuestas del Gobierno en materia sanitaria.

En ese sentido, desde el Colegio Médico indicaron que no aprueban las ofertas realizadas por el Ejecutivo porque no incluyen ninguna de las peticiones del gremio, entre las que figura un aumento de la inversión de 10 mil pesos per cápita en atención primaria o un alza del 6 % del PIB en gasto público en materia sanitaria.

TE RECOMENDAMOS: