Jess Taras, la maestra de yoga que deslumbra en Instagram

Las redes sociales se han sacudido debido a que Jess Taras publica imágenes de ella realizando posiciones de yoga mientras está desnuda.

La profesa de yoga y también modelo no tiene problemas en mostrarse así en Instagram y en Twitter pero es cuidadosa en no mostrar de más o difuminar lo necesario para no ser censurada.

Jess practica yoga desde los 17 años y recibió su primera certificación de maestra del Centro de Yoga y salud de Kripalu; mientras que su formación terminó con Sacred Lasya en Kerala, India.

It do not matter. #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 5 de Dic de 2016 a la(s) 9:02 PST

I just want to feel liberated, I, I, I If I ever instigated I-I-I’m sorry Tell me who in here can relate? I…I… #yogaafterdark #thelifeofpablo Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 22 de Nov de 2016 a la(s) 11:14 PST

Do what thou wilt. #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 4 de Dic de 2016 a la(s) 9:23 PST

Let there be light. #yogaafterdark Una foto publicada por Jess Taras (@jesstaras) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 11:18 PDT

