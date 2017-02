Se burlan de Carlos Tévez por debutar con derrota en Asia

El delantero argentino Carlos Tévez inició su trayectoria con el Shanghai Shenhua, de la Superliga china, con una derrota 2-0 ante el Brisbane Roar, en una eliminatoria para acceder a la Liga de Campeones de Asia.

Tévez, de 32 años, fue fichado de Boca Juniors por 10,5 millones de euros y percibirá un salario de 38 mde por temporada en su nuevo club, lo que le convierte en el futbolista mejor pagado del mundo.

OSCAR DEBUTÓ CON GOL

Por su parte, el brasileño Oscar, ex jugador del Chelsea, marcó en su primer partido oficial con su nuevo club, el Shanghai SIPG, que lo fichó en diciembre por 60 millones de euros (63 M de dólares).

El centrocampista internacional marcó un gol en la victoria de su equipo contra el club tailandés Sukhothai FC (3-0), en partido de repesca para acceder a la Liga de Campeones Asiática de fútbol.

FULL TIME | Carlos Who? A world-class performance confirms our qualification for @TheAFCCL! #FEELTHEROAR #AFC2017 pic.twitter.com/soJ3ka0QOZ

— Brisbane Roar (@brisbaneroar) February 8, 2017