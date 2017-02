Ex jugador de Cruz Azul arremete contra México y la Liga MX

Víctor Vázquez, ahora jugador del Toronto FC, habló acerca del futbol mexicano, del cual comentó que no es una liga apta para los españoles, debido a la hora a la que se juegan los partidos, así como la altura y el calor que no los dejan adaptarse al futbol mexicano. Estas fueron las principales razones por las cuales salió de la escuadra cementera, para emigrar a la MLS.

“El futbol mexicano es diferente y por eso a los españoles nos cuesta tanto adaptarnos. No es una excusa, pero la altitud, el calor y los horarios nos perjudican más que nos benefician. Uno se cansa mucho más cuando juega. Afortunadamente, ya es pasado”, expresó el ahora ex atacante de los celestes, en entrevista para el Diario AS de España.

El español actualmente juega con el Toronto FC de Estados Unidos|MEXSPORT

Además de los antes mencionados, la seguridad, el tráfico, el estrés y su familia, fueron otros puntos clave para que decidiera abandonar el balompié ‘Azteca’. Después de enumerar esos problemas, le agradeció a Cruz Azul por dejarlo salir, a pesar de que en su momento hayan desembolsado una suma de dinero importante para poder hacerse de los servicios del delantero.

“El jugador debe velar por la seguridad de su familia. Eso es lo primero. En México hemos visto cosas de todo tipo. Te dicen aquello de ‘México es así’ y es cierto, es así. Son cosas aparte del futbol. Para nosotros no era el sitio adecuado. Hay mucho estrés, además el tráfico es caótico”, concluyó el jugador de la Mayor League Soccer, en Estados Unidos.