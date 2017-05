Santander no tuvo los hue… de cobrar el penal: Ismael Sosa

Tigres se quedó sin el título del Clausura 2017 al caer ante las Chivas; sin embargo la final de la Liga MX no se libró de la polémica. En una de las últimas jugadas del partido Ismael Sosa fue derribado en el área y los felinos reclamaron una pena máxima; sin embargo, el árbitro Luis Enrique Santander no señaló nada.

Ante esto los jugadores del conjunto regio salieron muy molestos contra el silbante e incluso señalaron que les robaron el título,

“Es una Vergüenza que Santander no tuvo los huevos de cobrar el penal. Me dice que cobró off side a Damián Álvarez cuando yo llego a la pelota. Es un penal que todos lo vieron. Tanto yo como mis compañeros tenemos muchísima bronca porque hicimos las cosas bien y luchamos en la final. Es una vergüenza que el árbitro nos robó el partido”, declaró Ismael Sosa en la zona mixta

“Yo nunca protesto, tengo casi cuatro en México, pero hoy sí tengo mucha bronca porque siento que nos robaron un título”, apuntó

Por otro lado, Guido Pizarro, felicitó a las Chivas por el título pero no dejó de hablar sobre el arbitraje.

“Lo que pasó en la última jugada no es normal. La gente tiene que saber también que es el mismo árbitro que estuvo en los cuartos de final y la semifinal. Viene pasando que en todas las fechas influyen, en tres o cuatro partidos. Tienen que mejorar, si la Liga quiere crecer, tienen que mejorar porque ellos no están a la altura y hoy se vio. En la última jugada se tenía que marca un penal y esto influyó en el marcador e incidió en el campeonato”, expresó.

De igual forma para Jesús Dueñas a los árbitros les pesa la playera del Rebaño.

“Es doloroso perder de esa manera, Chivas no necesita ayuda. Este árbitro les pitó toda la liguilla de local, no entiendo a la Federación”, agregó