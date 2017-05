Miguel Herrera llega al América sin su auxiliar estelar

Diego Ramírez tenía todo listo para seguir los pasos de Miguel Herrera una vez más en el América, hasta que sonó el teléfono del Piojo.

Era la directiva de Dorados para pedirle permiso de hablar con el entonces auxiliar técnico y fiel consejero de Herrera, para ver si le interesaba tomar las riendas de del Gran Pez y comenzar su carrera independiente como estratega en el Ascenso MX.

“Fue muy difícil (decir que sí) por tantos años de trabajo, de amistad, de muchas experiencias de todo tipo, pero decidí apostar por una experiencia que me diera más en lo personal y en lo profesional; basé más mi decisión en ese sentido”, contó Ramírez a Mediotiempo.

Auxiliar técnico en el América campeón de Liga del Clausura 2013, el ahora técnico de Dorados tiene claro su mayor aprendizaje al lado del entrenador que dirigió el Mundial de Brasil.

“El mayor aprendizaje que he tenido de él ha sido el manejo de grupo y sobre todo lo que más estoy es agradecido”, dijo el técnico, quien tiene contrato por un año y no va a extrañar los reflectores al lado de su amigo.

“Te soy sincero, no soy un tipo de reflectores o que busca reflectores. Lo poco o mucho que he logrado es a base de trabajo y es un perfil que he manejado desde siempre, es algo que no voy a extrañar, sinceramente”, dijo.

Diego destacó el trabajo de Rafael Puente Jr. con Lobos BUAP, al que ascendió a primera en seis meses, como ejemplo del potencial de la nueva generación de técnicos.

“Creo que es algo natural, ahorita empieza a sonar más por el hecho de que Rafa tuvo éxito pero esto ya se viene dando, hay varios entrenadores en la Liga de Ascenso ya jóvenes, solo que ahora se hace mucho ruido por el tema de que Rafa consiguió ese gran logro, pero es algo natural”, apuntó.