Itzel, la skateboarding mexicana de 17 años que busca ir a Tokio 2020

Itzel Granados, una joven skateboarding de 17 años, busca su pase para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de recibir poco apoyo por parte de autoridades de la Ciudad de México.

En entrevista para Publimetro, la joven comentó que trabaja para ser una de las mujeres que representen el skateboarding mexicano en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Olímpicos.

Apenas este martes, el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer que buscará representación en dichas justas en este deporte; sin embargo, tendrán que esperar hasta marzo para saber el proceso de calificación y saber si es por ranking mundial o continente.

“(Del 9 al 11 de noviembre próximo) van a hacer eliminatorias en Sonora, en Aguascalientes, en varios estados de la República, y se van las mejores”, mencionó Itzel.

La joven, que radica en la Ciudad de México y que cumplirá la mayoría de edad en octubre próximo, ya ha obtenido grandes logros en este deporte, pues alcanzó el tercer lugar en los Juegos Panamericano de Bogotá, Colombia, y el cuarto sitio en la sexta edición de Exposure, el evento anual más grande de mujeres skaters en el mundo.

“No hay barreras. Al principio te cuesta trabajo, pero ya después está divertido, viajas y tienes un buen de amigos”, detalló la skater, que es patrocinada por Vans y distintas marcas nacionales.

Foto: Olga Aguilar

Sin apoyo delegacional

La joven mexicana indicó que a pesar de que recibe apoyo por parte de sus patrocinados no ha logrado obtener ninguna beca de la delegación Gustavo A. Madero, de quien es titular el perredista Víctor Hugo Lobo.

En entrevista para Publimetro, Itzel precisó que ha buscado apoyo de las autoridades capitalinas para que le otorguen becas o sesiones de Fisioterapia; sin embargo, sólo le brindan gimnasio, el cual le queda lejos de su casa y no cumple con las necesidades para practicar el skateboarding.

“He solicitado apoyo en el de la Gustavo A. Madero, pero sólo brindan gimnasio. Algunas delegaciones han dado becas, pero en la delegación me dijeron que no; no ha apoyado”. precisó al señala.

Itzel granados lleva seis años patinando y estudia la preparatoria. Actualmente se prepara para ingresar a la licenciatura en Mercadotecnia o Diseño, para que al culminar su universidad pueda dedicarse completamente a patinar.

