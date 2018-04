José Hernández nunca olvidará su debut con el Atlas

Es hombre de casa, formado en las fuerzas básicas del Atlas. Sabe lo que significan los colores, pues los ha defendido durante mucho tiempo. Por eso es tan especial para él pisar la cancha del Estadio Jalisco. Nunca olvidará el triunfo por 3-2 sobre Santos, en su debut dentro de la Primera División. El portero José Hernández, de apenas 20 años, recibió la oportunidad y respondió con una buena actuación.

“El profesor (Gerardo Espinoza, técnico interino) nos da la confianza. Estas oportunidades no queda de otra más que aprovecharlas y más siendo gente de casa. Debemos matarnos por los colores y complementar el trabajo que hace el equipo”, explicó el joven guardameta.

La noche del viernes pasado, Gerardo Espinoza prefirió debutar a Hernández que mantener en el puesto a Miguel Fraga o al chileno Cristopher Toselli. Tuvo grandes intervenciones y ayudó a que Atlas ganara por 3-2. “Habría sido una noche perfecta si hubiera mantenido el cero, pero estoy muy contento con todo el equipo, con la afición, con el ambiente, es algo que no me había tocado vivir. Estoy muy contento, agradecido con Dios, fue una noche muy linda, para recordar siempre”, explicó Hernández

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado, sabíamos al equipo que enfrentábamos, pero demostramos no hay rival pequeño en esto. Afrontamos el partido con mucha responsabilidad, muy conscientes de lo que enfrentábamos, pero sabíamos que había mucho que ganar. Queríamos darle una alegría grande a nuestra afición, que se lo merecía”, agregó el novato guardameta.

Finalmente, reconoció que pasó momentos difíciles cuando Atlas vio reducida su ventaja de 3-0 a 3-2, pero destacó el apoyo que recibió por parte de sus compañeros. “Un poco ansioso cuando llegó el segundo gol de Santos, me sentí un poco revolucionado, pero la experiencia de tener al 'Káiser' (Rafael Márquez), a jugadores de experiencia te dan esa tranquilidad que hace falta”, concluyó.