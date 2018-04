Conductora pide el VAR tras polémico penal del Real Madrid y le llueven críticas

Tras el penal a Lucas Vásquez, los ánimos estuvieron caldeados. En el Santiago Bernabéu y en las redes sociales, todo el mundo opinó. En Colombia no fue la excepción. Pero, hubo una petición totalmente fuera de lugar.

La periodista de RCN, Melissa Martínez, clamó en Twitter que no entendía como tenían el VAR y no lo pedían en una jugada polémica como esa. Lo que no tuvo en cuenta la cronista es que en las competiciones de la UEFA no está habilitado el VAR, es decir en Champions no existe dicha tecnología.

Las críticas a Melissa no se hicieron esperar, por lo que la presentadora borró el mensaje. Sin embargo, el pantallazo circula en redes.

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DESDE QUE ESTÁ CON MIER TRINA MÁS BURRADAS. pic.twitter.com/xNP64dSGvu — Saque Amargo ™ (@SaqueAmargoWin) April 11, 2018

La periodista intentó explicar su trino, pero poco pudo convencer a sus seguidores.

Repito… Repito, en este caso es en donde justifico el VAR!!! para mi: injusticia total. — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) April 11, 2018

Puede suceder, a todos nos pasa. Es posible que la infracción de Benatia a Lucas Vásquez haga replantear a la UEFA el uso o no del VAR para próximas ediciones. Pero, por ahora, Melissa patinó.

