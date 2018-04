NFL da a conocer calendario de juegos para temporada 2018

Los aficionados de la NFL deberán estar muy contentos toda vez que la liga anunció el calendario oficial de la temporada regular de este 2018.

La campaña arrancará el 6 de septiembre con el duelo entre Atlanta Falcons frente al actual campeón Philadelphia Eagles.

Uno de los encuentros con mayor protagonismo posiblemente sea el de Green Bay Packers y New England Patriots, en donde se enfrentarán dos de los mejores quarterbacks.

Otro de los juegos más electrizantes será el de Dallas Cowboys vs New York Giants, quienes se medirán en la Semana 2 y 17.

Y cómo dejar pasar el Saints vs Vikings, en donde Minnesota buscará la revancha frente a Minnesota, pero esta vez con un buen detalle: Kirk Cousins, quien ahora está del lado de los de Luisiana.

Hay que recordar que este año, Chiefs y Rams disputarán su encuentro de temporada regular en el terreno de juego del Estadio Azteca el próximo 19 de noviembre en donde se robarán todas las miradas de la afición mexicana.

Checa el calendario completo aquí

