Khabib Nurmagomedov lanza reto a Floyd Mayweather Jr.

Es muy probable que pronto se pueda dar una nueva pelea entre un boxeador y un peleador de artes marciales mixtas debido a que Khabib Nurmagomedov ha lanzado un reto hacía Floyd ‘Money’ Mayweather Jr.

Después de unos días de vencer en el octágono a Conor McGregor, el ruso se aventuró a retar a ‘Money’ a través de un video que fue publicado en la cuenta de Leonard Ellerbe, CEO de ‘Mayweather Promotion’, quien aparece junto a Khabib por lo que ya se podrían tener los primeros acuerdos para que la pelea se realice.

“Vamos Floyd, estoy listo para pelear ahora mismo. 50-27 vs 27-0, dos sujetos que nunca han perdido, vamos ¿por qué no? En la selva sólo hay un rey, porque él no pudo derribar a McGregor, pero hoy lo hice fácilmente. Está bien, vamos”, dijo el actual campeón de peso ligero de la UFC.

De momento Khabib lanzó el reto y habrá que esperar la respuesta del ‘Money’, sin embargo, otro factor del que depende la realización de la pelea es que es la UFC determinará la sanción que deberá enfrentar Khabib luego de protagonizar una trifulca al finalizar el combate contra McGregor, por ahora está suspendido por 10 días pero las investigaciones continúan.

