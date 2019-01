Presentan demanda federal para repetir el partido Rams-Saints

Un juez federal estadounidense se preparaba para considerar los argumentos en una demanda improbable que busca una repetición del partido de campeonato de la Conferencia Nacional de la NFL que terminó con una victoria de los Rams de Los Ángeles sobre los Saints de Nueva Orleans luego que los árbitros no decretaron una falta en las postrimerías.

En el eje de la disputa está el hecho de que los árbitros no decretaron penalizaciones por interferencia o rudeza innecesaria cuando un jugador de los Rams derribó a uno de los Saints con un golpe casco con casco en un momento crucial en los últimos minutos del tiempo regular.

Admit it, @NFLOfficiating! Y'all truly FUCC'D the Saints for not penalizing Nickell Robey-Coleman on the helmet-to-helmet hit on TommyLee Lewis. This was CLEARLY, BLATANTLY, and INARGUABLY helmet-to-helmet hit! #LARvsNO #NFCChampionshipGame pic.twitter.com/w8yCi2yafe

— ⚜ WHO DAT Cool Breesy ⚜ (@Steve2duhO) January 21, 2019