VIDEO: Boxeador falla golpe, sale volando del ring, regresa y pierde por abandono

La noche de este sábado se vivió una extraña pelea en la primera fase del ‘Super 8 Copa Carlos Monzón’ de los pesos medianos en Argentina. Sergio ‘Checho' López y Jonathan Wilson Sánchez fueron los protagonistas de dicho combate.

También te puede interesar

Sergio Pérez expresa apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela

‘Checho’ llegó como favorito para llevarse la pelea y todo transcurría con normalidad pero en el ímpetu de acabar temprano el combate terminó por dejarlo en ridículo ante todos los asistentes pues se abalanzó sobre su rival con una combinación de golpes, pero no contaba con que jonathan Wilson se haría a un lado para esquivar su ataque y salió proyectado por encima de las cuerdas del cuadrilátero.

Luego del vergonzoso episodio, el púgil de 28 años regresó al combate y estuvo cerca de acabar el encuentro tras un golpe dudoso que conectó cerca de la nuca de su rival, mismo que ocasionó que Sánchez terminará de rodillas sobre la lona, pero tras unos segundos se recuperó y la contienda continuó.

Cerca de finalizar el tercer round la pelea dio un giro inesperado pues López se mostró desconcertado, su ataque no era el mejor por lo que recibió una tanda de golpes de su rival y fue tras un embate de Sánchez que ‘Checho’ se dio media vuelta y salió del ring indicando con su brazo que no quería continuar peleando.

También puedes leer

NFL adelanta que los Patriots serán campeones del Super Bowl LIII

Tras la inesperada escena, el referí inició el conteo y segundos después López regresó al encordado pero únicamente para ver cómo Wilson Sánchez se acreditaba como semifinalista del torneo que reúne a los mejores boxeadores de peso medio de Argentina.

“Estaba bien fisicamente, me frustré. Simplemente me ha pasado en todas las peleas y no lo puedo controlar. Hoy me pasó lo mismo”, declaró ‘Checho’ López en na entrevista posterior al encuentro.

PUBLIMETRO TV