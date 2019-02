México tendrá un equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA, la G-League

La NBA por fin se animó a fundar un equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA, la G-League, en México y será la CDMX la que albergue a este equipo de expansión a más tardar en 2020.

Así lo confirmó el vice presidente de NBA Latinoamérica Arnon de Mello quien dijo que están trabajando “día y noche” para concluir con este proyecto que les encargó el comisionado de la NBA Adam Silver.

“Está definido, será la Ciudad de México. Será un equipo mexicano pero tenemos que tener una ciudad principal y esa será la Ciudad de México. El comisionado (Adam Silver) nos ha dado esta misión de tenerlo listo este año (2019) pero no es fácil, es la primera vez que estamos haciendo algo así y estamos trabajando día y noche para lograr éxito en este proyecto. Si no es para esta temporada que empieza en septiembre, será para el próximo año (2020)”, confirmó el directivo desde la sede del NBA All Star que se celebró en Charlotte, Carolina del Norte.

La sede de la escuadra no está definida pero se habla de que el Gimnasio Juan de la Barrera podría serlo.

“La decisión ya está tomada. Todavía no sabemos la sede porque lo que tenemos hoy son las gestiones de tipo logística como ¿dónde van a vivir los jugadores?, ¿dónde van a entrenar?, ¿cómo será el calendario para no oponerse al calendario de la liga en México (LNBP)?, entonces ahorita estamos con esas gestiones que tenemos que discutir mucho”.

Finalmente dijo que el equipo dependerá directamente de la NBA y no de otra escuadra, que tienen filiales; el pan para darle fogueo al equipo mexicano es que participen en torneos internacionales como la Copa Intercontinental FIBA.

“La gente debe entender que será un equipo de una liga americana en México, es decir, será tratado de la misma forma que un equipo que está en California, Florida o Washington. El equipo será de la NBA, algo que ocurrirá por primera vez y como inversionistas tenemos muchos grupos que están interesados. La temporada será la misma, no se aumentarán juegos y el día que tengamos un equipo en México ellos serán quienes participen de estos torneos a nivel internacional como la Copa Intercontinental FIBA”, concluyó.

