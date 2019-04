Bottas consigue la ‘pole’ de GP Azerbaiyán; Checo saldrá quinto

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) comenzará este domingo desde el primer puesto de la formación de salida el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno, al superar en una accidentada sesión de clasificación y por sólo 59 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton.

A breathless end to a dramatic qualifying in Baku 😮 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/3KfLH5hoMj

Valtteri Bottas firmó la octava 'pole' de su carrera y la segunda de la presente temporada, tras la lograda recientemente en el Gran Premio de China, la anterior carrera disputada. Este domingo saldrás en busca de su segunda victorias del curso, ya que ganó la prueba inaugural, en Australia.

El piloto de Nastola, de 29 años, rubricó nuevamente la superioridad de los Mercedes, ocultos en Baku hasta el momento decisivo tras el aparente dominio ejercido por los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclrec.

Ménez debe entrenar con actitud para que lo tome en cuenta: 'Piojo'

Vettel arrancará desde la tercera plaza y liderará la segunda fila justo por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que Leclerc, que había liderado las sesiones libres segunda y tercera, se vio relegado a la quinta fila, junto al español Carlos Sainz (McLaren) y tras accidentarse durante la segunda ronda (Q2) de la sesión de clasificación.

Desde la tercera comenzarán el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), especialmente brillante en la jornada de este sábado, y el ruso Daniil Kvyat (Toro Ross), mientras que la cuarta estará ocupada por el compañero de Sainz, el británico Lando Norris, y el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

QUALIFYING CLASSIFICATION: Bottas pips his team mate Hamilton to pole as @MercedesAMGF1 claim their 60th front-row lock out 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nqLEVcN4TU

— Formula 1 (@F1) April 27, 2019