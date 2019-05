Klopp: ‘No sé cómo lo han podido hacer mis jugadores’

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se mostró este martes muy feliz por la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones y reconoció que no sabe como sus jugadores pudieron conseguir ganar 4-0 al Barcelona.

¡Liverpool logra la hazaña y elimina al Barça de la Champions!

El técnico alemán, exultante, reconoció que no puede encontrar "una explicación" a la remontada casi imposible que consiguió el conjunto inglés, que perdió 3-0 el choque de ida en el Camp Nou.

"No encuentro una explicación para lo que ha pasado en una noche mágica en la que la hinchada ha sido muy importante para nuestra victoria", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.

Cuestionado por cuál es la razón por la que el Liverpool consiguió llegar a la final, su respuesta fue escueta: "Fútbol. Díficil de describir", señaló.

Fight. Passion. Determination. Spirit. ✊ What a comeback. What a team. What a club. #YNWA pic.twitter.com/GRpBmbLWuy — Liverpool FC (@LFC) May 8, 2019

😍😍😍 Inside the dressing room at full-time with our Reds… pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019

"Lo que pasó el día de Barcelona… no merecimos perder. Dije a los chicos que teníamos que volver a hacer lo mismo pero más. No sé como lo han podido hacer. Es de los tres mejores partidos que he vivido en mi carrera".

"Ha sido una noche especial. Eliminar al Barcelona es una de las cosas más complicadas en el fútbol. Teníamos que marcar cuatro y el Barcelona no concede mucho, así que intentamos ir paso a paso. Ha sido una mezcla del estadio, el corazón y el fútbol", explicó después en rueda de prensa.

El alemán bromeó con que colocaría este triunfo entre las tres mejores de su carrera y comentó que está "muy orgulloso del equipo" por "salir ahí y jugar de esta manera".

Por quinta vez Barcelona recibe cuatro goles en fase eliminatoria de Champions

"No sé si esto ha pasado antes ni si volverá a pasar", manifestó el alemán, quien fue preguntado sobre si se hubiera conseguido el mismo resultado de haber jugado en un campo vacío.

"No. Sabemos que este equipo está hecho de atmósfera, deseo y fútbol", explicó Klopp, quien también agregó que este partido no cambia para nada la situación en la Premier, donde saben que tienen que conseguir tres puntos más y esperar un pinchazo del Manchester City.

"Estoy tan feliz de que podamos haberle regalado a la gente esta experiencia y de que tengamos otra oportunidad de hacer las cosas bien", afirmó.

Busquets y Barcelona ofrecen disculpas a su afición

El Liverpool jugará la final del próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano ante el ganador de la eliminatoria entre el Ajax de Amsterdam y el Tottenham Hotspur, un año después de caer en Kiev ante el Real Madrid.

"El año pasado caímos, así que teníamos que volver. No nos podíamos quedar así. Los chicos querían crear su propia historia, es un nuevo capítulo y lo hicieron", dijo Klopp.

"Si hubiera sabido que el ambiente era así, hubiera firmado otro contrato más cuando llegué", afirmó sonriente el germano.

PUBLIMETRO TV