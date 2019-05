'Ramses', la nueva maldición del Barcelona en Champions League

Alisson Ramses Becker no olvidará jamás al Barcelona. El portero del Liverpool tiene el honor de ser el único jugador que ha participado en las dos desgracias consecutivas del conjunto de Ernesto Valverde, humillado en Roma y en Anfield con el guardameta brasileño celebrando los goles desde la distancia.

¡Liverpool logra la hazaña y elimina al Barça de la Champions!

How are you feeling right now? #UCL pic.twitter.com/ovTyTCtnDj

Alisson es uno de los grandes protagonistas ocultos de la noche. De otra noche aciaga para el Barcelona, que después de ganar al equipo del alemán Jürgen Klopp 3-0 en la ida de las semifinales perdió 4-0 para hincar la rodilla de forma sonrojante.

Como la temporada anterior, cuando Alisson, con el Roma, celebró la remontada de su equipo en los octavos de final tras perder 4-1 en el estadio del Barcelona y ganar 3-0 en la vuelta con el famoso tanto del griego Konstantinos Manolas.

Barcelona last year bottled it against Roma…We were all.azed how it happened after a triumphant victory at Camp Nou #Barcelona #LIVBAR #thread pic.twitter.com/aUfHJBqeYo

— SB (@salaubayo) May 7, 2019