Canelo llama ‘incrédulo’ a comentarista deportivo tras victoria de Andy Ruiz

El boxeador Saúl Álvarez criticó al comentarista deportivo Stephen A. Smith luego de que éste publicara una serie de comentarios acerca de la derrota del púgil británico Anthony Joshua ante el mexicoamericano Andy Ruiz en combate por los títulos de peso completo.

“Oh, Dios mío! No puedo creer esto! Anthony Joshua, poseedor de tres cinturones, es noqueado por Butter Bean… Me refiero a alguien llamado Andy Ruiz Jr. Qué maldita desgracia. Joshua se veía completamente gaseado, más fatigado que herido. ¿Cómo demonios dejaste que esto pasara? ¿Cómo?”, publicó Smith en Twitter.

OMG! OMG! I cannot believe this S$&@$! Anthony Joshua — holder of 3 belts, gets TKO’d by Butter Bean…….I mean some dude named Andy Ruiz JR. What a damn disgrace. Joshua looked completely gassed! More fatigued than hurt! Now how in the Hell did you let that happen? How?

— Stephen A Smith (@stephenasmith) June 2, 2019