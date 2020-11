Lamar Jackson, quarterback de Ravens, da positivo a Covid-19

Malas noticias para los Baltimore Ravens, ya que su figura ha sido contagiado.

El quarterback Lamar Jackson fue puesto en la lista de lesionados/contagiados por lo que no podrá jugar este domingo frente a Steelers.

El miércoles, la NFL anunció que el duelo entre Ravens y Steelers, programado para la noche del jueves, en el Día de Acción de Gracias, se disputaría el domingo a las 12:00 del día.

Adam Schefter de ESPN informó que son cuatro jugadores de los Ravens quienes dieron positivo en sus pruebas, entre ellos se encuentra Jackson.

Ravens players were told today by their HC John Harbaugh that, for everyone’s safety, they will not be allowed back in the training facility until Monday at the earliest, sources tell ESPN.

Ravens are scheduled to play Steelers on Sunday, so that game doesn’t seem possible.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 27, 2020