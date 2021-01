'Checo' Pérez manda mensaje a Racing Point: 'Me dieron coche para mostrar mi talento'

Sergio ‘Checo’ Pérez, ahora nuevo piloto de Red Bull, recordó su última temporada en Racing Point, donde firmó su mejor actuación y agradeció el apoyo que recibió por el equipo.

En entrevista en el portal de la Fórmula 1, el piloto tapatío habló sobre su auto, el cual lo mencionó como una de sus herramientas que lo ayudó a sacar lo mejor de su talento.

"Mucho crédito para el equipo porque me dieron un auto este año del que puedo demostrar de lo que soy capaz, así que eso es algo muy especial", expresó el mexicano.

A pesar de algunas polémicas alrededor de su salida y una cierta desventaja sobre su coequipero, Lance Stroll, Pérez aseguró que el final de su paso por Racing Point fue feliz.

“Normalmente los finales no son muy felices, pero creo que este lo es, porque dejar de esa manera el equipo con el que he estado durante siete años es definitivamente especial, y fue un día muy que nunca olvidaremos, así que me complace dejar el equipo en esta altura”, sentenció.

Pérez agregó que con la llegada de Lawrence Stroll a la dirección, el equipo experimentó un cambio respecto a Force India que demostró un crecimiento.

“También un gran mérito para Lawrence, porque cuando llegó al equipo, gracias a él, en cierto modo esta victoria se concretó, porque ha llevado a todo el equipo a un nivel diferente, con el nivel de inversión que ha hecho, y yo he podido aprovechar eso para conseguir esta victoria”.

