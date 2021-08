Magnates de Medio Oriente, los nuevos amos y señores del futbol mundial

Un “nuevo grupo” de millonarios ha incursionado en el mundo del futbol por los menos desde hace diez años. Se trata magnates y “jeques” de Medio Oriente quienes han invertido sus fortunas en el balompié europeo y han hecho que equipos que quizá antes no brillaban tanto, ahora sean de los más ricos en el mundo.

Los casos más claros son las escuadras del Manchester City de Inglaterra y París Saint Germain de Francia. En la actualidad los Citizens son el equipo más caro del futbol global con un valor aproximado de 1.25 mil millones de dólares según cifras del sitio especializado Transfermarkt.

El City era un equipo de media tabla para abajo y con severos problemas financieros en una Liga Premier donde solo se hablaba del Manchester United, Liverpool y Arsenal. Pero a partir de 2008, cuando sus acciones fueron adquiridas por el Abu Dhabi United Group for Development and Investment presidido por el jeque Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, el equipo revivió de manera impresionante y ya ganaron los títulos de 2012, 2014, 2018, 2019 y 2021, además del subcampeonato de la UEFA Champions League de 2021. Mansour también es dueño del Melbourne City y el New York City FC de la MLS.

Pero no solo eso, en estos últimos años han desfilado grandes figuras por ese equipo como Robinho, Roque Santa Cruz, Kolo Touré, Emmanuel Adebayor, Carlos Tévez, Nolito, Claudio Bravo, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kevin de Bruyne y recientemente Jack Grealish, entre muchos otros más, y claro, también es importante mencionar al entrenador Pep Guardiola. Ahora se rumora una posible llegada del portugués Cristiano Ronaldo.

Un caso similar es el que vive el París Saint Germain de Francia que en los últimos años ha adquirido prestigio y glamour. Su actual propietario es la empresa Qatar Investments propiedad del jeque catarí Nasser Al-Khelaifi quien adquirió al equipo en 2011.

En los últimos años han llegado al equipo tremendos “monstruos” del futbol como Zlatan Ibrahimovic o Edinson Cavani, pero definitivamente rompieron el mercado con la contratación del astro argentino Lionel Messi, a quien todo el mundo lo relacionan con el Barcelona.

Solo una inversión multimillonaria es capaz de juntar en un solo equipo a figuras de la talla de Messi con otras como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Neymar, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum y más.

Otro de los equipos populares que tienen inversión de millonarios de Medio Oriente, es el Atlético de Madrid de España que está dispuesto a desbancar del lugar de honor a los de siempre: Real Madrid y Barcelona.

El empresario israelí Idan Ofer es dueño del 32% de las acciones de los colchoneros desde el 2018. De hecho el principal patrocinador del equipo, la marca “Plus 500”, es de israelíes.

El otro 66% pertenece a la alianza Atletico Holdco encabezada por Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo que tienen como único objetivo ser los nuevos dominadores de la liga en España.

En Italia, los destinos del Inter de Milán están dirigidos por el chino Zhang Jindong y su grupo Suning Holdings Group que tienen un 68.5% de las acciones del club, considerado uno de los grandes de ese país.

Ante los malos resultados, los antiguos dueños vendieron sus acciones al grupo chino en 2016 y el ascenso del equipo fue notables pues tras 11 años de sequía, por el fin el Inter se coronó campeón de liga la temporada pasada.

Finalmente aparece en esta notable lista el tailandés Aiyawatt Srivaddhanaprabha, un empresario dueño de la empresa King Power, la compañía duty free más grande del mundo, quien es dueño del Leicester City y el OH Leuven de Bélgica.

Aiyawatt es uno de los cinco millonarios más jóvenes en Asia según la revista Forbes con sus 36 años de edad.

