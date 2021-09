Pjanic: ‘Koeman me ha faltado al respeto’

Tras un mercado de locura, el Barcelona logró ceder a Miralem Pjanic, quien tendrá un nuevo destino en Turquía, pero a pesar de esto, el boznio afirmó que Ronald Koeman le faltó al respeto.

En entrevista con Marca, Pjanic afirmó que el entrenador le faltó al respeto ya que siempre estuvo a disposición de Koeman: “El mister, sí (insistiendo) Sí”, afirmó.

Ante el cuestionamiento, Pjanic afirmó que el holandés le prometió que pelearía con todos por un puesto, algo que no se cumplió al final de la temporada.

“Un día al inicio de esta temporada vino él a hablar conmigo. Solamente me preguntó mi situación, cómo estaba.

Yo le dije ‘míster, quiero jugar, si pasa algo durante el mercado, entiendo la situación del club y todo, pero yo quiero jugar, amo el futbol, quiero jugar, ser feliz, pero si no encuentro nada, porque el mercado es muy complicado con el covid y todo… Él me respondió: ‘si no tienes nada vas a luchar como todos’ y yo le dije que sí”, dijo.

La salida de Pjanic de la Juventus

Por otro lado, también se refirió que no estaba arrepentido de haber firmado con el club catalán, tras su salida de la Juventus.

“No, no nunca. En la vida las cosas que tienen que pasar, pasan. Es así. He luchado toda mi vida y mi carrera, soy muy ambicioso, muy competitivo, he llegado al nivel Juve y Barça. Yo sé que puedo jugar en este equipo, solo que no me han dado la posibilidad de competir, de entrar en grupo, de ayudar más”, dijo.

Miralem Pjanic solo pudo disputar 30 encuentros con el Barcelona, en donde no pudo regalar goles ni asistencias, por lo que tuvo que salir del club en esta temporada.

El boznio llegó al Barcelona en la temporada 2020-2021, en donde sumó apenas 1,295 minutos bajo el mando de Ronald Koeman.