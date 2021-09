Messi: ‘Algunos periodistas me trataron como fracasado’

A punto de terminar la primera fecha de eliminatoria tras conquistar la Copa América, Lionel Messi recordó todas las críticas que recibía de la prensa, a tal momento que sintió que lo trataban como ‘fracasado’.

En entrevista con ESPN Argentina, La Pulga manifestó que ni antes eran “los peores”, ni ahora son “los mejores”.

“Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores”, afirmó el jugador del PSG.

Lionel Messi recordó aquel momento en que se consagró con el título enfundado con el jersey de la Albiceleste.

“Cuando ganamos, no lo podía creer. Lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado”, sostuvo Messi.

“Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada”, añadió.

Por último, también se refirió a sus posibilidades de ser considerado un serio candidato a la Copa del Mundo.

“Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. Ahora lo que queremos es utilizar este envión para terminar de crecer como equipo”, dijo Messi.

Ahora Argentina se prepara para enfrentar a Bolivia dentro de la eliminatoria de la Conmebol, con el objetivo de sumar puntos importantes rumbo a Catar 2022.