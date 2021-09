Diego López es “¡El señor de las medallas!”

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth que Diego López comenzó a desarrollar a la edad de ocho años, no ha sido impedimento para que en la actualidad, sea uno de los atletas mexicanos más laureados y dominantes en su disciplina la natación.

Con el oro, plata y bronce que consiguió en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Diego incrementó su colección de preseas a 17, algo que lo hace un verdadero “¡señor de las medallas!”.

“Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Si tenemos sueños hay que trabajar para llegar a ellos. Nada es fácil en esta vida pero con disciplina y mucha perseverancia se pueden lograr muchas cosas como las que tengo ahora” Diego López, multimedallista paralímpico mexicano

-¿Qué se siente tener tantas medallas colgadas al cuello?

“Es un honor, una satisfacción tremenda cargar con este peso de mis medallas. Fue un gran resultado el obtenido en Tokio 2020, no paro de decir que estoy contento, muy feliz, emocionado y este es un sueño más vivido”.

Cortesía

-¿Cómo ha sido este proceso en tu carrera para mejorar tu nivel? Después de tu participación en Río 2016 vino un despegue importante en tu carrera

“Esto no es un resultado de uno o dos años, sino de siete que llevo ya en Ciudad de México. Desde que me mudé (2014) mi carrera ha crecido exponencialmente: asistí a mi primer campeonato mundial, a mis primeros Juegos Parapanamericanos en Toronto 2015 donde obtuve plata y dos bronces; califiqué a Río de Janeiro 2016 (paralímpicos) donde quedé en quinto lugar”.

Cortesía

“Tuve la oportunidad de obtener mi primera medalla de oro en el campeonato mundial de 2017 (Ciudad de México); en 2019 me llevé 10 medallas de oro, una en una World Series (Indianápolis), cinco en Parapanamericanos (Lima) y cuatro en el campeonato mundial (Londres). La verdad es que se ha venido trabajando de la mejor forma. Año con año he venido demostrando que sigo en la jugada, que sigo con ganas de seguir triunfando y ahora ya puedo decir que soy un medallista paralímpico, que era un sueño para mi”.

Cortesía

-Con tantas medallas en tu historial, ¿ya estás satisfecho con lo obtenido o que más viene para ti?

“Satisfecho no me encuentro. Todavía tengo mucha hambre de seguir dando buenos resultados, de seguir experimentando cosas nuevas como las que he vivido estos últimos años. Tengo muchas ganas de más. He convivido con deportistas sumamente importantes, con muchas medallas paralímpicas como Doramitzi González, Pedro Rangel Haro y Arnulfo Castorena que son exponentes tremendos en la natación y me gustaría que así como yo los recuerdo, que la gente y los compañeros que van empezando también me recuerden así”.

Cortesía

-Si quieres más preseas, entonces tendrás poco tiempo de descanso ¿cuándo volverás a las piscinas para volver a entrenar?

“A principios del próximo mes (octubre) ya tengo que estar en Ciudad de México. Tenemos el mundial de natación en Portugal (2022), entonces tenemos justamente un año para dar lo mejor de nosotros y llegar en una muy buena forma. Todavía este año quiero buscar el Premio Nacional de Deportes, me gustaría repetir esa hazaña (lo ganó en 2019) ya que sería la cereza del pastel de este 2021 y es algo que me tiene muy motivado”.

Cortesía

-¿Qué tipo de discapacidad tienes?

“Mi discapacidad se llama Charcot-Marie-Tooth, es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva, esto quiere decir que ha ido avanzando. Al principio se me presentó solo en las piernas y ahora es en piernas y brazos, por eso tengo las extremidades muy delgadas. No es que este delgado sino que tengo una afectación neurológica en mis brazos que me impide o me cuesta mucho hacer músculo, es decir, nunca me voy a poder ponerme muy ponchado. Eso se me desencadenó después de una operación de apéndice a los ocho años. Me tocó ser convencional ocho años y después me volví discapacitado”.

Cortesía

SU ARSENAL DE MEDALLAS

1 plata y 2 bronces, Juegos ParaPanamericanos Toronto 2015

1 oro, Campeonato Mundial Ciudad de México 2017

1 oro, World Series, Indianápolis 2019

5 oros, Juegos ParaPanamericanos Lima 2019

4 oros, Campeonato Mundial Londres 2010

1 oro, 1 plata, 1 bronce, Juegos Paralímpicos Tokio 2020