“Llegamos fuertes para el Clásico”, asegura Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich reconoce que no se jugó bien, pero se ganó a Pachuca y así el Guadalajara llega fuerte al Clásico contra el América. “La victoria es sumamente importante. No jugamos como hubiéramos querido, pero ganamos, hemos jugado mejor en otros partidos y no conseguimos el resultado. Hoy estamos en un séptimo lugar, y llegamos fuertes para el Clásico”.

Reiteró, “llegamos fortalecidos, es un envión anímico muy fuerte, porque nos ha ido muy bien de visita, no hemos recibido gol. Estamos firmes. Fue fundamental haber obtenido los tres puntos. Ayudará a trabajar con mucha tranquilidad”.

Sobre Alexis Vega y Ángel Zaldívar: “No sabemos sin estarán para el Clásico, están siendo observados”.

En Pachuca están tristes

Paulo Pezzolano dice que en Pachuca todos están tristes: “El presidente está dolido por los resultados, los jugadores, todos, pero hay tranquilidad. Estamos fuertes de puertas para adentro. En el futbol mexicano, es diferente, puedes salir campeón hasta el final, agarras una racha y vas para arriba”.

Pero dice que la única forma de salir de esto, es que la pelota entre: “Parece que se repite lo del semestre pasado. Nosotros somos los más autocríticos. Nos falta meterla, le damos en los palos, son cosas difíciles de entender. Hay que hacerse fuertes de puertas para adentro. La afición de Pachuca está acostumbrada a pelear títulos, y nos vamos a meter a Liguilla, porque la pelota va a entrar”.

Duele mucho, “porque Guadalajara estaba tocado, su gente empezaba a desesperarse. Da bronca e impotencia porque los chicos trabajan mucho y nos duele que no entren los goles. Sólo hablamos de eso y pasó en el semestre pasado y pasa ahora. Hay que estar todos juntos y con mucha frialdad en la cabeza”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV