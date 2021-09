Carlos Salcedo: ‘No me muero si no voy al Mundial’

Tras la polémica en su último llamado con el Tri, Carlos Salcedo se sinceró sobre su actualidad y sabe que tuvo una equivocación que le costó su llamado para el inicio de la eliminatoria.

En entrevista con Multimedios Deportes, el zaguero de Tigres también ha aprendido a controlarse, tras el problema que tuvo con Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo Martino.

“Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’.

Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto.

Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”, afirmó Salcedo.

Por otro lado, el ex jugador de Chivas también afirmó que sabe que se puede perder el Mundial, pero no le quita el sueño.

“Es una lección de vida y no se acaba mi vida si no voy al Mundial. Es una lección de vida, tengo que aprender de esta situación; falta un año para eso. La decisión es del técnico y yo no me voy a meter. Sí me gustaría; sí me visualizo en Qatar”, sentenció el defensor.

Por último, también se refirió a su último desaire, en el Clásico regio con Miguel Herrera.

“No fue nada en contra de él, mi enojo en ese momento fue que en una jugada que no era de amarilla y que no era ni siquiera faul me condicionaron”, afirmó.

Carlos Salcedo suma 45 encuentros con la Selección mexicana, en donde ha marcado un gol, además de que fue mundialista en Rusia 2018.