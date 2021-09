Mamá del Canelo le agradece por ‘defenderla’ tras insultos de Caleb Plant

Tras la polémica conferencia de prensa en donde presentó su pelea, Saúl Canelo Álvarez volvió a arremeter en contra de Caleb Plant.

Ahora, el tapatío presumió el mensaje que le dio su madre, quien le agradeció por defenderla de los insultos del estadounidense.

“Mi mamá también estaba enojada. Me agradeció por golpearlo, por defenderla de cualquier insulto”, afirmó Saúl Álvarez al canal Little Giant Boxing.

Cabe señalar que el pugilista tapatío afirmó que esa fue la causa por la que se armó la trifulca en la conferencia de prensa.

En este enfrentamiento, Canelo Álvarez salió con la mejor parte, ya que evitó el primer golpe de Plant y le generó una cortada en el pómulo derecho.

En otros temas, Saúl Álvarez también explotó en contra de Vitor Belfort, después de que el brasileño afirmó que el mexicano podría generar 30 millones de dólares si acepta pelear con él.

“¿Quién es él para ofrecerme dinero? No digan estupideces, hablan de más. A lo mejor traía la adrenalina de la pelea, pero que no se equivoque, no es nadie para ofrecerme dinero. Igual ese Paul, no está en mis planes”, afirmó Álvarez Barragán.

Vitor Belfort, ex campeón de UFC, tuvo su primera pelea de boxeo en septiembre del 2020 cuando noqueó al veterano Evander Holyfiled.

Saúl Canelo Álvarez buscará convertirse en el primer campeón indiscutible de peso supermediano en la historia.

Pero la tarea no es fácil, ya que deberá vencer al invicto Caleb Plant en el MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.