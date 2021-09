Nely Miranda: “Si esperáramos el apoyo, detendríamos nuestra carrera deportiva”

El 10 de agosto del año 2000 es una fecha que marcó un antes y un después en la vida de Nely Miranda, sin imaginar que el accidente que sufrió aquel día la llevaría a la gloria paralímpica. Veintiún años después, la nadadora mexicana presume cuatro medallas en Juegos Paralímpicos, la más reciente fue el bronce en Tokio 2020, la cual cataloga como una “medalla de vida”.

La historia de la deportista de 49 años de edad ha inspirado a más de uno, pues a lo largo de su carrera profesional ha afrontado una serie de adversidades; sin embargo, se ha mantenido firme en sus objetivos. En entrevista con Publisport, Nely Miranda charló de lo hecho en la reciente justa paralímpica.

Cómo te sientes tras regresar de Tokio 2020 con una medalla?

— Es una medalla que no se esperaba, esperaban que sólo pasaría a finales. Podemos alcanzar lo que soñamos, muy dentro de mí lo estaba soñando, lo estaba anhelando. Hoy puedo decir que esta medalla no es de bronce, es una medalla de vida, una medalla de seguir trabajando y dando lo mejor en futuras competencias, si así Dios nos lo permite.

¿Cómo es que Nely Miranda se convierte en una deportista paralímpica?

— Antes era una persona convencional, trabajaba en una institución bancaria, fue ahí en donde tuve un accidente el 10 de agosto del 2000, que me dejó prácticamente cuadripléjica. Tuve un derrame cerebral, estuve con amnesia, posteriormente recuperé la memoria y después comencé el proceso de rehabilitación para poder recuperar el movimiento en los brazos. Cuando se logró el objetivo, creí que ya estaba del otro lado, pero en 2005 tuve una recaída que me dejó peor de como estuve al inicio, porque ya no podía hablar, dependía de todos. Ahí fue donde los médicos dijeron que ya no podían hacer nada por mí, pero la lucha por salir adelante me llevó a trascender. Al estar nuevamente cuadripléjica busqué la opción de ir mejorando y por lo menos ser un poco más independiente en cuanto a movilidad de brazos, eso fue lo que me llevó a meterme a la alberca, por una rehabilitación comencé a mover los brazos. Recuerdo que las personas que me atendían me decían que podía ser una campeona nacional, yo les decía ‘primero enséñenme a nadar’. Así inicié en la natación y hoy lo disfruto al máximo.

¿Qué fue lo que te inspiró para salir adelante?

— Mi familia. Mi mamá, mis tías, pero mi hijo fue el motor, el ver que la vida de aquel niño de cuatro años había cambiado radicalmente y que ya no iba a tener a la mamá que corriera atrás de él, y quería que mi hijo se diera cuenta de que no hay imposibles para dar lo mejor y salir adelante.

¿En la actualidad qué te dice tu hijo al verte triunfar?

— Él estaba muy emocionado con la medalla de Río 2016, pero esta tiene una sazón totalmente diferente, precisamente por lo que pasamos en 2018 que fue la operación, no fue nada fácil este proceso, donde por segunda ocasión ve a su mamá en una situación nada favorable. Por eso esta medalla nos sabe diferente.

Getty Images

¿Durante tu carrera has lidiado por falta de apoyo?

— Sí, pero si nos esperáramos al apoyo detendríamos nuestra carrera deportiva, detendríamos nuestros sueños por alguien a quien no le importa o no le da el valor que nosotros le damos al deporte de alto rendimiento.

¿Por qué la diferencia de medallas de los atletas olímpicos y paralímpicos?

— Todos nos preparamos para dar lo mejor de nosotros, desgraciadamente a veces las circunstancias no son las mismas tanto en competencia como en competidores. Creo que la clave está en la mentalidad que tenemos, aparte de que ya sabemos que traemos una discapacidad, nosotros sacamos ese extra para demostrar que no hay límites y podemos lograr lo que queramos, obviamente con mucho trabajo y entrenamiento, porque trabajamos a la par de como lo hace un deportista convencional, hacemos el mismo esfuerzo. Obviamente no se han dado las cosas tan favorables para los deportistas olímpicos, pero con el hecho de estar en una competencia de esta índole, desde ese momento ya son triunfadores, no importa que no traigan una medalla.

¿Qué viene para Nely Miranda?

— En cuanto a salud me encuentro bien, estable, gracias a Dios, controladas las convulsiones. Todavía no pienso en el retiro en estos momentos y cuando digo eso toda mi familia sufre. A corto plazo viene el Mundial, en junio del próximo año tenemos que trabajar para estar dentro de la Selección. A mediano plazo están los Parapanamericanos y, si Dios lo quiere, a largo plazo está París 2024.

🗣 @NelyMiranda: “Si esperáramos el apoyo, detendríamos nuestra carrera deportiva”.



La medallista paralímpica en entrevista con @Publisport_MX y @PublimetroMX 🌐 pic.twitter.com/MAv9dZqYh7 — Karly Aldana (@karlyaldana7) September 23, 2021

