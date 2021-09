Águilas y Chivas llegan al Clásico nacional con realidades contrastantes

América y Chivas paralizan el país este sábado con una edición más del Clásico nacional. Los equipos llegan en diferentes circunstancias; sin embargo, en este tipo de duelos no siempre importa en qué condiciones llegan.

Las Águilas tienen la estabilidad de un proyecto encabezado por Santiago Solari, quien ha establecido un orden y una mentalidad ganadora en el club. Si bien, los azulcremas llegan a este enfrentamiento tras sufrir su primera derrota en el torneo, siguen siendo uno de los mejores de la Liga y sus números los respaldan.

Por otro lado está el Rebaño, donde el proyecto del director deportivo Ricardo Peláez se tambalea. El pasado domingo despidieron a Víctor Manuel Vucetich y nombraron como técnico interino a Marcelo Michel Leaño, debido a que el equipo estaba “estancado”, según palabras del directivo.

Si bien este apenas será el segundo Clásico nacional que disputa Santiago Solari con los azulcremas, el Indiecito lleva un buen récord en lo que se refiere a clásicos. Además de la victoria sobre los rojiblancos (3-0) en el torneo pasado, igualó con el Cruz Azul (1-1) y venció a los Pumas (1-0); por lo que tratarán de seguir imbatibles ante los otros grandes del futbol mexicano.

Pese a que Chivas no se encuentra en el mejor momento, Roger Martínez -delantero de las Águilas- señaló que esto no hace que se devalúe el Clásico. “Nunca se va a devaluar el Clásico nacional, a pesar de los momentos de Chivas que no la ha pasado muy bien”.

Además, este Clásico nacional tendrá un toque olímpico debido a que cada equipo cuenta con cuatro elementos que formaron parte de la Selección mexicana olímpica que ganó el bronce en Tokio 2020.

En el América se encuentra Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Henry Martín y Sebastián Córdova. En las Chivas están Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Alexis Vega y Uriel Antena.

América en el Apertura 2021

9 juegos disputados

6 triunfos

2 empates

1 derrota

13 goles a favor

6 goles en contra

20 puntos

1er. lugar en la tabla general

Chivas en el Apertura 2021

9 juegos disputados

3 triunfos

4 empates

2 derrotas

8 goles a favor

8 goles en contra

13 puntos

9no en la tabla general

