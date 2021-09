Enrique Borja pide al América no confiarse del mal paso de Chivas

El Clásico de Clásicos cuenta con grandes figuras, y uno de los nombres más reconocidos es Enrique Borja, quien trata de dar un poco de su experiencia a este América previo al encuentro.

En entrevista con Publisport, Borja, delantero histórico del América, ha destacado el trabajo de Santiago Solari al frente de las Águilas y mandó un mensaje para que el conjunto azulcrema no se confíe ante las Chivas, que a pesar de los malos resultados, estrenan nuevo entrenador en el Azteca.

¿Cómo ha visto al América de Solari en la temporada?

América se ha visto bastante bien en la temporada regular, lamentablemente en el caso de Toluca, jugaron bien los Diablos y realmente superó al equipo de América. Sobre todo, cuando se quedó con uno más.

Hay veces que, independientemente de lo que piense el técnico, se puede equivocar en los cambios o en las alineaciones fue un buen partido, y tiene que pensar en el Clásico.

¿Qué expectativa hay alrededor de las Águilas previo al Clásico?

La que tiene siempre. Hay que pensar que sin importar como esté en la tabla, no importa que problemas haya entre los jugadores o en el equipo, las aficiones esperan un buen partido. La gente de América debe estar muy concentrado, por qué este cambio de técnico para Chivas y este momento puede servir de motivación.

Espero, por su propio beneficio, que tomen esta oportunidad con responsabilidad y deseo de hacer algo bueno. Juegan contra el rival más connotado. América no se debe confiar y jugar con la misma mentalidad y contundencia. Sobre todo, no perder la cabeza para que no sufran el problema de expulsiones o de otras cosas y tratar en la cancha de llevarse el triunfo.

ENRIQUE BORJA America team player on 1972. <br><br> ENRIQUE BORJA jugador del Equipo America en 1972. <br><br> DAVID LEAH/ARCHIVO HISTORICO MEXSPORT

¿Qué le ha faltado a la delantera del América en este torneo?

No puedes hablar de una falta de trabajo ya que es un equipo que mete goles y de los menos goleados. Solari ha hecho un muy buen balance con el equipo. Ahora que ha recuperado a Viñas y Henry Martín, junto a Roger, ahora tienes que elegir como los usarás; si con dos puntas o con uno solo de ellos y dos extremos abiertos.

El regreso de Fidalgo a la alineación es bueno y elevar el nivel de los seleccionados, como el de Sebastián Córdova, que también debe estar. Y sobre todo cuidar la defensa.

En la experiencia de Enrique Borja ¿Qué tanto pesa el Estadio Azteca en el Clásico?

Pesa mucho, pero hay mucha gente en la ciudad que le va a Chivas. Aunque no se abra al 100 por ciento, también habrá muchos aficionados de Chivas.

Pero siempre debe hacer valer su casa el América y esa debe ser una de las virtudes que debe tener un recinto así, al igual que la afición, que es local. América debe jugar con la intensidad que lo caracteriza.

Foto de Enrique David Borja Garcia durante su paso como futbolista del Club America, Foto durante un Clasico America vs Chivas de Guadalajara –1972/MEXSPORT/

Cómo un delantero histórico para el futbol mexicano ¿Qué opina del trabajo de Henry Martín en el América?

Ha sido un trabajo difícil para él. Ya que ha tenido otros jugadores extranjeros u otros que han jugado por delante de él. Pero cada vez que entra ha sido significativo con sus goles, sus jugadas y sus movimientos. Es un muchacho que ha logrado avances con base en esfuerzo, dedicación y lucha.

Ahora que ya está contemplado en Selección nacional tuvo la oportunidad de ganar el bronce en Juegos Olímpicos y eso es un motivo de orgullo. Yo creo que Henry Martín está luchando con todo para demostrar que se puede quedar con la titularidad en América.

¿Cómo esperar a estas Chivas que estrenan entrenador en el Clásico?

Hay que ver cómo reaccionan los jugadores y ellos no pueden pensar en otras cosas. Se enfrentan al rival de toda la vida y este, siempre, es un encuentro diferente y deben salir a ganar. Con intensidad y garra. América está consciente de esto y enfrentará con tranquilidad y la misma intensidad.

¿Cuál será el resultado del Clásico de Clásicos para Enrique Borja?

Espero que sea un resultado favorable para el América. Si Chivas no sale con esa mentalidad que te dije, se puede llevar un marcador fuerte, pero es muy difícil pronosticar.

Puede ser de pocos goles, pero por las expectativas que hay, yo espero que haya muchas anotaciones.