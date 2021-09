Pato Araujo: ‘Chivas puede dar una sorpresa a América en su casa’

Ahora con sangre nueva en el banquillo rojiblanco, el experimentado zaguero Patricio Pato Araujo mostró su confianza de que Chivas podrá conseguir un importante resultado en el Clásico de Clásicos ante el América.

En entrevista con Publisport, el campeón del mundo sub-17 en Perú 2005 sentencia que el Rebaño debe comenzar a tener un líder en la cancha y el vestidor para poder recomponer el camino en este y los demás torneos.

¿Cómo ha visto el Pato Araujo a este Rebaño?

Tuve la oportunidad de verlos en vivo ante León (derrota 3-0) y fue una experiencia en la que se vio, que hay jugadores jóvenes que los de experiencia les dan la vuelta. En ese encuentro Ángel Mena, Elías Hernández y Jean Meneses los traían locos.

Como vas a lograr algo concreto y vas a llevar a algo concreto, si no se ve esa experiencia en la cancha. No es cosa de técnico, ni de fundamentos, pero a estos chavos se les ha dado las facilidades y quedan a deber a la institución.

¿Le falta un líder a Chivas?

Definitivamente. Sabemos que Oribe Peralta es un buen jugador, pero no ha estado al nivel. No ha tenido muchos minutos. Sabemos que el Conejo (Brizuela) cada que toma el balón hace diferencia. Tenemos a un Alexis Vega que conduce y se burla a dos o tres personas, hace un poco de peligro, pero no puede solo.

Uriel Antuna hace diferencia, pero le falta ese último toque. Si no hay un líder, va a ser difícil que camine el equipo. En el Clásico veremos a un jugador diferente en Chivas, que quiere demostrar que hay capacidad y un lugar.

¿Fue precipitada la salida de Víctor Manuel Vucetich?

Se veía venir. Escuché que lo iban a aguantar al final del torneo, pero sabemos que la cabeza más fácil de cortar es la del técnico y de un día para otro puede pasar. Los resultados no han sido favorables.

Vucetich es un gran técnico, pero la gran diferencia es que en otros equipos ha tenido planteles hechos y derechos, de muy buenos jugadores y no es lo mismo que manejar a un grupo de chavos, en donde también hubo muchas indisciplinas y que no sabe lo que quiere.

¿En qué afectaron estas indisciplinas al plantel de Vucetich?

El jugador no se dedica a lo suyo. Se dedica a hacer otras cosas que los afectan en el tema individual y en el grupo.

Eso se ve reflejado en los resultados. Que mejor que tuviéramos a unas Chivas metidas y peleando en los primeros lugares, para darle alegría a sus aficionados.

La persona que venga a dirigir te puede dar un esquema táctico, o cambiar la formación, pero el 90 o 95 por ciento de los resultados dependen de los jugadores.

¿Qué tanta confianza hay alrededor de Marcelo Michel Leaño para este encuentro?

Lo conocí en su etapa como director deportivo de Chivas (2012-2013) y es una excelente persona. Tuve una gran relación con él.

En esa época se preparaba en el curso de Johan Cruyff, y tenía mucha preparación didáctica y teórica, aunque no futbolística, ya que no entrenó a nivel profesional.

Pero tenemos varios ejemplos en Europa que no necesitas jugar para ser un buen DT. Espero que él sepa manejar a la gente que tiene.

Tuvo tiempo de platicar con ellos. Espero que pueda convencerlos y hacer un equipo equilibrado, lo que te da victorias y campeonatos.

¿Qué tanto pesa para Chivas el Estadio Azteca?

Para mí era una motivación extra. Llegar a ese estadio y desde el principio hay infinidad de gente contraria que te recuerda la casa ajena y eso te motivara a dar el extra y dejar el alma en cada jugada.

Muchas veces estos partidos se ganan más con lo de abajo que con futbol. Pero es clave no tener expulsados y aprovechar las oportunidades que tengas. Este clásico se va a definir con contundencia y con inteligencia.

Si pudieras elegir a un referente para este Clásico ¿Quién sería?

Me encantaría que fuera Isaac Brizuela. Si estuviera en el tridente del ataque, confiaría en él, junto a Alexis Vega. Esa sería la dupla que le daría resultados. Si Alexis no está, yo pondría a Oribe Peralta.

Si él sabe que no dura todo el partido, que dé 45 minutos a todo y confío en que puede marcar un gol. Yo creo que Chivas puede dar una sorpresa a América en su casa. Lo vimos con Toluca y se debe estudiar los puntos débiles.

¿Cuál es el pronóstico del Pato Araujo en este Clásico?

1-0 a favor del Rebaño, con gol de Brizuela.

Ficha

Patricio Gabriel Araujo Vázquez

Etapa en Chivas: 2005-2015

Títulos con Chivas: 1 Liga (Apertura 2006)

1 Interliga 2009

Campeón del Mundo Sub 17