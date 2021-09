Barbosa ofrece buena relación con próximo titular de rectoría de la BUAP

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta ofreció una buena relación con la próxima o próximo titular de la rectoría de la BUAP, a fin de generar mejores condiciones para la comunidad universitaria.

En conferencia, el mandatario estatal invitó a toda la comunidad a votar con libertad y conciencia de que el desempeño de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP) dependerá de quien elijan por los siguientes cuatro años.

“Vamos a apoyar todos a la universidad, me comprometo a que hagamos junto con este nuevo periodo, un periodo exitoso para poder generar las mejores condiciones para nuestra máxima casa de estudios”, declaró.

Los tres candidatos a la rectoría de la BUAP son: Lilia Cedillo Ramírez, ex directora del Centro de Detección Biomolecular; Guadalupe Grajales y Porras, ex secretaria de la Institución y Ricardo Paredes Solorio, ex director de la Facultad de Administración.

Barbosa Huerta se mostró mesurado en sus comentarios sobre el actual rector, Alfonso Esparza Ortiz y aseguró que su administración se ha mantenido al margen de este proceso interno.

“No debo de faltar a ese cuidado en lo que se diga de la BUAP, se puede malinterpretar, entonces solamente felicito a los universitarios por estar hoy desahogando esta jornada y deseo que transite en los mejores términos”.

Cabe mencionar que los aspirantes a la rectoría hicieron promoción de sus propuestas de manera digital, esto como medida de prevención por la pandemia de Coronavirus.