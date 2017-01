Netflix crea juego "oculto" con personajes de sus series originales

Netflix sorprendió la tarde de este lunes al lanzar el juego Infinite Runner, en el cual se puede seleccionar a personajes como al capo Pablo Escobar y a la protagonista de la serie Orange Is the New Black, Piper Chapman.

El juego de computadora es muy sencillo y divertido, que consiste en huir saltando obstáculos mediante la barra espaciadora y acumular puntos.

Entre los personajes los que se pueden elegir están Pablo Escobar de “Narcos”, Marco Polo de “Marco Polo”, Piper Chapman de “Orange is the New Black” o Mike Wheeler de “Stranger Things”.

El videojuego cambia de escenario, villanos y hasta música de acuerdo al personaje que selecciones.

Aquí te dejamos el link para que puedas disfrutar del juego.

