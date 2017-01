Sigue en vivo el lanzamiento del nuevo Nintendo Switch

La llegada del Nintendo Switch ha sido una bastante atípica en cuanto a presentaciones de consolas se refiere. Sólo basta comparar cómo ha sido este proceso con el de la consola pasada de Nintendo: el Wii U.

Su primera aparición fue durante E3 2011; Nintendo aún realizaba una presentación formal ante la prensa y fue ahí donde se mostró, no sólo el diseño de la consola, sino las especificaciones de su peculiar control, 8 experiencias interactivas en el piso de exhibiciones, un Tech demo y una lista de juegos para la consola.

Para E3 2012, año en que el Wii U se lanzó, se mostraron más títulos y más aspectos de la consola. Finalmente, un par de meses antes de su lanzamiento, se dieron los detalles finales: la fecha de salida, los precios y un vistazo más profundo a sus juegos.

Está claro que Nintendo se ha vuelto aún más cauteloso en la forma en que su siguiente consola –anunciada en aquel entonces llamada Nintendo NX–, será mostrada al público.

Llama la atención que tuvieron que pasar varios meses para obtener un vistazo a lo que la empresa ha creado –y que muchos rumores y patentes sugirieron. No fue sino hasta hace poco, que por fin la empresa nos permitió ver lo que traerá su futuro, haciendo a un lado su nombre clave por uno más en forma, Nintendo Switch. Y fue así como conocimos esta extraña consola híbrida, con controles modulares.

Una de las características que aún no se ha mencionado es si el Nintendo Switch llegará en modelos distintos, como fue el caso del Wii U. Esto fue una práctica de la generación pasada que ofrecía diferentes tamaños disponibles de disco duro. Sin embargo, no han habido indicios que apunten a distintas versiones de una misma consola, por lo que es probable que no se replique. En este mismo aspecto, será bueno conocer qué vendrá incluido junto con la consola.

