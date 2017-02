WhatsApp: Tras críticas, los viejos estados regresarán como "Tagline"

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería móvil, estaría preparando el regreso de sus tradicionales “estados”, esto, a menos de una semana de haberlos sustituido por una nueva función más parecida a Snapchat; de acuerdo a información de un sitio especializado.

La nueva función de WhatsApp podría llamarse “Tagline” (en castellano, “eslogan” o “lema”) y estaría incorporada a su perfil. Básicamente sería el regreso de los viejos estados como “Disponible”, “En la escuela” o “Hey there! I am using WhatsApp”.

Así lo da a conocer el sitio especializado WABetaInfo a través de su cuenta de Twitter, en donde cuenta con más de 14 mil seguidores. Según la sección de tecnología del sitio IndiaToday, esta cuenta “generalmente ofrece filtraciones de versiones beta”.

La opción solamente estaría disponible para usuarios de iOS y de Windows Phone en algunos países, y además estaría oculta pues se trata de una prueba.

WhatsApp listened users and developers will restore the Old Status, calling it "Tagline" 😭🎉

Now we want multiple Privacy settings & TouchID😭

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 24, 2017