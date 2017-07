Ahora puedes criticar a la gente sin temor gracias a la aplicación Sarahah

Con más de un millón de descargas, la nueva aplicación de App Store y Google Play, Sarahah, gana terreno entre los jóvenes que la empiezan a utilizar como una herramienta para expresar de manera sincera y anónima lo que piensan sobre amigos y compañeros de trabajo.

“Para la crítica constructiva en total secreto”, es uno de los enunciados con los que sus creadores describen a esta plataforma de Medio Oriente que en poco tiempo se expande por el contienente americano y está en boca de todos.

Aunque ya hay versiones disponibles en español, el origen de Sarahah, que significa “expresamente o con honestidad”, es árabe saudí.

“Sarahah le ayuda a descubrir sus puntos fuertes y áreas de mejora al recibir retroalimentación honesta de sus empleados y sus amigos de manera privada”, es la descripción que presenta Itunes sobre esta creación.

“Todos los usuarios deben comprometerse a la ética y los valores y deben abstenerse de insultar y abusar del sitio”, es uno de los términos o condiciones que plantea la aplicación.

Opiniones a favor y en contra

Pero no todo es color de rosa; ya empiezan a salir las quejas sobre esta aplicación creada por el desarrollador Zain Alabdin Tawfiq. Augusto Ramírez y Amalia Castro coinciden en que Sarahah, “aunque tiene una buena intención, siempre presenta un unexpected error”.

Algunos se pregunta si se convertirá esta App en una herramienta de acoso. / Especial

Algunos usuarios como Manuel Tromp, quién opinó a través de Play Store, van más allá con sus comentarios. “Esta aplicación aún no puede ser considerada como oficial por su gran cantidad de errores. Da error para todo y no permite encontrar a las personas. Esto no es oficial”, asegura.

Dos preguntas giran en torno al tema. Primero, ¿están los usuarios listos para hacer frente a críticas anónimas? Segundo, ¿Llegará esta aplicación a alcanzar la popularidad de Facebook, Whatsapp o Youtube? Sólo queda esperar.