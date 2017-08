Aumentan ventas del iPod classic gracias al éxito de Baby Driver

Algo insólito está ocurriendo con el iPod classic de Apple, pues aunque la compañía ya lo dejó de fabricar, las ventas de este dispositivo aumentaron con el estreno de la cinta Baby Driver, esto al menos en Australia, donde se registró un incremento de 929%.

Y es que parece ser que todos quieren sentirse “Baby”, personaje interpretado por Ansel Elgort, quien está usando todo el tiempo su iPod, pues su habilidad para manejar está relacionada directamente con la música que escucha.

Edgar Wright, director de la cinta, se dijo ser un fanático del dispositivo de música a través de su cuenta de Twitter:

“La verdad es que nunca dejé de usarlo”, escribió junto a una imagen de su fiel compañero de música.

True story. I have never stopped using my iPod. pic.twitter.com/0lV3LUlEtR

— edgarwright (@edgarwright) July 2, 2017