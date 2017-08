Ya hay fecha para la presentación del iPhone 8

El nuevo iPhone 8, uno de los lanzamientos más esperados del año, ya podría tener fecha de presentación. El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dejó entrever recientemente que en septiembre se darían a conocer los pormenores del nuevo dispositivo de la firma californiana.

De acuerdo con la información del sitio Mac4ever, se espera que el nuevo iPhone 8 sea presentado el próximo 12 de septiembre y que se encuentre disponible en tiendas el 22 del mismo mes, para Estados Unidos.

Existen muchos rumores y expectativas al respecto, ya que Apple celebraría el décimo aniversario de la marca de la manzana con el iPhone 8

Entre algunas de las especificaciones que comienzan a especularse, se menciona que presentarían un dispositivo con una pantalla sin biseles, sin botón frontal, ni lector de huellas, además de carga inductiva, cámara frontal y trasera 3D para reconocimiento facial y realidad aumentada.

El precio pronosticado del nuevo dispositivo móvil oscilaría entre los 900 y 1,200 dólares, algo así como casi 21 mil 217 pesos.

Hace algunos días el especialista Benjamin Geskin reportó en su cuenta de Twitter que una persona dentro de Foxconn,empresa encargada de ensamblar los equipos, le confirmó el nombre del color, el cual viene incluido en el código de barras.

Geskin también indicó en sus redes sociales que el Blush Gold estará disponible en equipos de 64 GB y 128 GB.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金)

Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) August 12, 2017