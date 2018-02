Regresa Spyro El Dragón con un súper remake

La desarrolladora Activision anunció recientemente que está trabajando en traer de regreso a PlayStation al increíble Spyro cuyo lanzamiento encantó a los usuarios en 1998.

Según el reporte publicado en el portal Kotaku UK, es probable que además de Spyro también llegue Crash a PlayStation 4 este mismo año.

Se trata de un remake de los títulos Spyro The Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! Y Spyro: Year of the Dragon, que llegarán con versiones que contemplan nuevas animaciones, cinemáticas y sistema de guardado mejorado.

El reporte también señala que la exclusividad de esta trilogía con PlayStation duraría un año, así que probablemente en 2019 la colección llegará a otras plataformas. Kotaku también hace mención de que el juego podría lanzarse en septiembre, mes en el que la franquicia cumple 20 años.

