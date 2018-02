Las figuras de Nintendo entrarán muy pronto al mundo Funko

Los Funko se han convertido en un básico de los coleccionistas fans de los videojuegos, cómics, caricaturas y más. Uno de los grandes 'faltantes' en el mundo de las figuras en miniatura de Funko siempre han sido los personajes de Nintendo.

Recientemente se dio a conocer un documento de Funko dirigido a inversionistas en donde se puede observar que la compañía ya obtuvo la licencia de Earthbound, una franquicia de RPG que crea figuras basadas en los personajes de Nintendo.

Esto se dio a conocer en un tuit enviado por el confundador de Fangamer, Reid Young. En el tuit se observa el grupo de licencias que ya tiene Funko, entre las que aparece Earthbound.

honestly a little overwhelmed with feelings about this (from page 12) https://t.co/19qbR4hyz6 pic.twitter.com/yWXAdE9vTB

— Reid Young (@reidman) February 18, 2018