Neymar dedica un gol a Kobe Bryant

El brasileño Neymar dedicó uno de los goles que anotó ante el Lille, en el encuentro de la Ligue 1 de Francia, al ex jugador de basquetbol de la NBA Kobe Bryant, fallecido este domingo en un accidente de helicóptero.

El brasileño, que coincidió con Bryant en varias ocasiones y con el que compartía marca deportiva, transformó un penalti que supuso el segundo gol en su cuenta y el segundo de su equipo y se dirigió a uno de los fondos del estadio de Pierre Mauroy de Lille y con los dedos marcó el número 24, el que lucía en su indumentaria el estadounidense.

Neymar pays tribute to the late Kobe Bryant after scoring for PSG tonight. pic.twitter.com/fLZYrKpNUY

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 26, 2020