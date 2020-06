Los tweets de voz, la nueva función con 'toque humano' de Twitter

Twitter en busca de mantener innovación entre sus usuarios comenzó a probar una nueva función en la que se permitirá grabar fragmentos de audio, denominado “tweets de voz”.

Esta característica solo estará disponible para los dispositivos con sistema operativo iOS y, de acuerdo a la empresa, “solo para un grupo limitado de personas”.

“A veces 280 caracteres no son suficientes y algunos matices de conversación se pierden en la traducción. Así que a partir de hoy estamos probando una nueva característica que agrega un toque más humano a la forma en que usamos Twitter: su propia voz”, publicaron Maya Patterson y Rémy Bourgoin en una publicación.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020